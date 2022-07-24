ВМФ России уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад с ракетами Harpoon

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В Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.
ВМФ России уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад с ракетами Harpoon
  • РИА Новости

«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — сообщили в ведомстве.

Вместе с этим отмечается, что при ударе были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

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