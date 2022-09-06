Небензя: Россия сожалеет, что в докладе МАГАТЭ не называется источник обстрелов ЗАЭС
«Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан», — сказал Небензя.
Российский постпред заявил о необходимости называть вещи своими именами.
Небензя подчеркнул, что российской стороне потребуется время на изучение доклада.
Он также призвал директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прояснить, какое военное оборудование тот увидел в ходе посещения станции.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём агентство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.