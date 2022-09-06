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Небензя: Россия сожалеет, что в докладе МАГАТЭ не называется источник обстрелов ЗАЭС

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Москва сожалеет о том, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в своём докладе не указывают источник обстрелов Запорожской АЭС, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.

«Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан», — сказал Небензя.

Российский постпред заявил о необходимости называть вещи своими именами.

Небензя подчеркнул, что российской стороне потребуется время на изучение доклада.

Он также призвал директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прояснить, какое военное оборудование тот увидел в ходе посещения станции.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём агентство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.

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