«В маниакальном угаре»: почему Брюссель призвал бороться с противниками оказания помощи Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что ряд граждан ЕС задумываются о том, чтобы отказаться от поддержки Украины из-за последствий такого курса. Он призвал бороться с подобным образом мыслей и «выдержать интенсивность испытаний». По мнению экспертов, Брюссель фактически признаёт, что часть населения ЕС устала от украинского вопроса и трудностей, связанных с поддержкой киевского режима. При этом аналитики полагают, что продолжение текущей политики европейских властей по украинскому направлению может спровоцировать волнения в союзе.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у части общества в Евросоюзе есть искушение отказаться от поддержки Украины, поскольку «не удаётся выдержать последствия, цены».

«Мы должны бороться с этим образом мыслей», — заявил Боррель в интервью испанской газете El Mundo, его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что «дипломатия застряла» и в украинском конфликте выигрыш возможен «на поле боя».

«Сейчас не время давать слабину, мы должны поддерживать (Киев. — RT) без трещин и выдержать интенсивность испытаний», — утверждает глава евродипломатии.

В то же время Боррель подчеркнул, что российские власти не собираются сдаваться.

«Но цель состоит в том, чтобы сделать их непродуктивными», — отметил он.

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Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, пообещала, что санкции против России «никуда не денутся».

«Сейчас от нас требуется проявить решительность, а не готовность заниматься умиротворением. Это относится и к нашей финансовой поддержке Украины. На сегодняшний день «европейская команда» оказала (Украине. — RT) финансовую помощь на сумму более €19 млрд. И это без учёта нашей военной поддержки. И наши действия рассчитаны на долгосрочную перспективу. Восстановление Украины потребует огромных ресурсов», — заявила она.

В то же время глава ЕК признала, что в Евросоюзе вынуждены в настоящее время «адаптироваться к новой реальности», когда цены на газ возросли более чем в десять раз, если сравнивать с докризисным периодом. Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что предстоящие месяцы будут нелёгкими и ЕС «ждут испытания».

«Испытывать нас будут те, кто хочет воспользоваться любыми существующими между нами разногласиями», — подчеркнула глава ЕК.

Она утверждает, что Европа переживает трудности из-за ситуации вокруг Украины и противостояния с Россией, которая якобы манипулирует энергетическим рынком ЕС.

Стоит отметить, что слова главы Еврокомиссии раскритиковали в Twitter немецкоязычные пользователи. В частности, участник @JakobusHans назвал её заявления фон дер Ляйен «чепухой» и предположил, что Германия с её действующим правительством перестанет существовать. Пользователь @schnuckiputz66 охарактеризовал высказывания председателя ЕК как «очень высокомерные», а @Vanessa34200503 поиронизировала над заголовком к материалу Spiegel «Путин потерпит поражение, Европа победит», в котором излагались слова фон дер Ляйен.

Еврокомиссия

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«Путин проиграет, США выиграют, а Европа обеднеет. А, нет, подождите — это был лишь черновик заголовка, написанный до получения разрешения от редакции», — написала она.

После этого глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст отметил в своём Twitter, что ФРГ грозит волна банкротств из-за антироссийских санкций.

Так, в немецком Ганновере сотни пекарей вышли на демонстрацию против роста цен на электроэнергию, призывая правительство помочь им не потерять свой бизнес.

Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла со своей стороны призвал не направлять на Украину дополнительные партии оружия и высказался в пользу скорейшего наступления мира.

«Будет болезненно для Европы»

Между тем на фоне угрозы народных волнений и усугубляющегося энергокризиса в ЕС и США опасаются, что европейские страны поменяют свою позицию по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Существует реальный риск того, что на фоне роста стоимости электроэнергии и приближения зимы европейская общественность может воспротивиться стратегии Запада по экономической изоляции России», — отмечают журналисты.

Как поясняет CNN, вероятность политической нестабильности, которую официальные лица США и ЕС считают достаточно существенной для того, «чтобы на неё упирали правые элементы по всей Европе», давно признана, однако редко когда об этом говорили открыто. Но теперь, как считает CNN, ситуация изменилась. В качестве доказательства СМИ приводит слова премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, который в интервью Bloomberg предрёк Европе волну протестных настроений.

«Ещё несколько таких недель, и европейская экономика просто остановится, — сказал он. — Это может повлечь за собой деиндустриализацию и серьёзную угрозу глубоких социальных волнений».

По данным CNN, американские официальные лица «неустанно работают» над тем, чтобы не допустить такого развития событий, а президент США Джо Байден сделал этот вопрос одним из наиболее приоритетных.

«Это будет болезненно для Европы, — сказал один из источников телеканала. — Посмотрим, насколько суровой будет зима».

В свою очередь, в Москве обратили внимание на то, что страны Евросоюза после вмешательства Вашингтона в свои дела теперь вынуждены думать над урегулированием энергетических проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Беда пришла … в виде вашингтонских учителей, которые рассказали Евросоюзу, как жить и что делать. И вот — развитые страны одномоментно скатились на уровень недоразвитых стран, которые не знают, как отопить самих себя», — отметила Захарова.

Флаги США и ЕС

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Помимо этого, по её словам, государствам ЕС в данных обстоятельствах предписали ещё и оказывать помощь Киеву.

«Поставить под тотальную зависимость западные страны, обязуя их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму, — это (значит. — RT) испепелить их. Представляете, предлагается это сделать государствам, которые сейчас думают, как им пережить зиму», — заявила официальный представитель МИД РФ.

«Вопреки здравому смыслу»

По мнению экспертов, заявляя об искушении ряда европейцев отказаться от поддержки Киева, Боррель фактически признаёт усталость части населения ЕС от украинской проблемы и того, что киевскому режиму «утекает значительное количество денег» налогоплательщиков в ЕС.

«Это фрустрация обывателей относительно неудержимого роста цен, падения благосостояния и опасения за будущее: многие европейцы не могут это перенести, поскольку для них данная ситуация экстраординарна. Энергетический кризис носит системный характер», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Как он считает, в сложившейся ситуации виноваты Брюссель и Вашингтон, в фарватере которого следуют многие еврочиновники.

«Европейцы и их кураторы сами должны нести ответственность в данной ситуации за совершенно непродуманную поддержку нацистского киевского режима. Истеблишмент ЕС следует в каком-то маниакальном угаре политики ультралиберальных ценностей», — говорит аналитик.

По его словам, Брюссель «вопреки здравому смыслу и логике» продолжает поддерживать Украину в ущерб собственным гражданам.

«Евробюрократия безнадёжно далека от простых избирателей, она проводит политику, направленную на подавление национального суверенитета стран ЕС. Фактически это метод Вашингтона по проведению непопулярных мер в ЕС, наиболее эффективно здесь работает тактика запугивания. Обрушение экономики ЕС позволило бы американцам получить конкурентные преимущества на мировом рынке», — пояснил Камкин.

Он не исключил, что в силу сложившихся обстоятельств в обозримом будущем в Европе можно ожидать народных волнений.

«В ЕС вскоре, вполне возможно, будет нарастать раздражение из-за того, что Киеву продолжают выделять средства, а интересы рядовых граждан объединения, напротив, — игнорируют. Всё это может обернуться протестами, о которых в союзе уже говорят открыто. Терпение граждан не безгранично. А дальнейшая стагнация экономики, рост тарифов, цен и инфляции только укрепляют эту тенденцию», — отметил аналитик.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в разговоре с RT предположила, что дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям.

«Первый: это жёсткое силовое противодействие любым протестам, уже полное установление диктатуры глобальных элит через брюссельскую бюрократию и те механизмы, которые наработаны годами. Либо второй путь, который предполагает перелом ситуации. И эти акты гражданского неповиновения примут такой масштаб, что сменятся элиты как отдельных стран, так и в Брюсселе», — считает Федосова.

Она также допускает, что в краткосрочной перспективе может наблюдаться «замыкание отдельных государств внутри ЕС».

«Мы видим на примере Венгрии, как это может проходить. И Будапешт первым встал на этот путь, поскольку там есть элиты, ориентированные на общество. В других же государствах народ остаётся, по сути, бесправным. Потому что там нет представителей социума, у которых бы были реальные механизмы отстаивания интересов граждан перед лицом тех, кто лоббирует поддержку Украины за счёт европейцев», — заключила аналитик.