«Множат число жертв и затягивают военный конфликт»: как Украина требует от Запада нарастить поставки вооружений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада с просьбой поставлять Киеву больше тяжёлых вооружений. По его словам, новые поставки позволят киевскому режиму нарастить темп боевых действий и быстрее завершить конфликт. Ранее сообщалось, что Киев запросил у США новый перечень вооружений, в том числе дальнобойные ракетные системы ATACMS. Эксперты отмечают, что Киев не может вести боевые действия без постоянной подпитки вооружениями со стороны стран Запада.

Украине нужно больше тяжёлых вооружений от стран Запада, чтобы нарастить темпы боевых действий, заявил в разговоре с изданием Politico глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он также выразил мнение, что чем больше военной поддержки Киев получит сейчас, тем быстрее завершится конфликт.

«Мы меняем ход событий и нуждаемся в большем количестве тяжёлых вооружений и боеприпасов от наших союзников, чтобы развивать эту динамику, — сказал он. — Вот почему Украина призывает своих партнёров сосредоточиться на графике: оперативные поставки того, что необходимо украинской армии, приблизят победу и наступление мира».

При этом авторы издания отмечают, что продвижение украинских сил «не обязательно свидетельствует о коренном переломе» в входе конфликта.

Растущие потребности

Напомним, администрация Джо Байдена уже выделила более $15 млрд на оказание Украине военной поддержки. Большая её часть была поставлена киевскому режиму после начала российской спецоперации.

На минувшей неделе глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о выделении нового пакета помощи на сумму $675 млн. В него вошли ракеты для РСЗО HIMARS, 105-мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, многоцелевые боевые машины HMMWV, противотанковые системы и стрелковое оружие.

Военную помощь продолжают выделять и страны НАТО. Вторым главным спонсором Киева остаётся Великобритания, которая по состоянию на конец августа поставила на Украину оружия и материально-технической помощи на £2,3 млрд.

Правительство Германии обнародовало данные о передаче Украине вооружения на сумму около €686 млн. Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в долгосрочной перспективе поможет Украине перевооружиться с советского вооружения на сделанное по стандартам блока.

При этом Украина продолжает требовать у стран Запада не прекращать поставки вооружения. Так, газета The Wall Street Journal ознакомилась с документом, который был передан американским конгрессменам украинской стороной.

«Составленный Украиной список требований для (осуществления. — RT) «наступательных операций» включает 29 типов систем вооружений и боеприпасов, в том числе танки, БПЛА, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет Harpoon и 2 тыс. снарядов для РСЗО HIMARS», — пишет WSJ.

В числе прочих вооружений указывался и армейский тактический ракетный комплекс ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км.

РСЗО Himars

Legion-Media

© Kyodo/Newscom

В конце мая Байден подчеркнул, что его администрация не будет передавать Киеву дальнобойные вооружения, с помощью которых можно наносить удары по российской территории. Однако в своём материале Politico указывает, что у многих европейских государств уже не хватает вооружения, техники и военной помощи, которую можно было бы отправить на Украину.

«Другие страны, в том числе Франция и Германия, по всей видимости, не торопятся значительно наращивать выделяемые средства», — отмечает издание.

На проблему истощения вооружений у европейских стран в начале сентября указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Военные запасы большинства стран-членов (Евросоюза. — RT) оказались, я бы не сказал, что исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы предоставляем украинцам множество ресурсов», — сказал Боррель на встрече с европейскими парламентариями.

На минувшей неделе министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании бундестага сообщила, что Германия достигла предела в части поставок из запасов бундесвера.

«Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера. Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — сказала Ламбрехт.

Со своей стороны, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС в конце августа констатировал: «США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт».

Курс на эскалацию

Собственная военно-техническая база Украины практически ликвидирована, поэтому киевский режим может вести боевые действия только при постоянной поддержке стран коллективного Запада, подчеркнул в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Это уже привычный призыв, с которым они (киевские власти. — RT) каждый день обращаются к Западу, потому что их собственное вооружение ликвидировано ВС РФ. Сейчас Украина ничего не производит и не ремонтирует, потому что часть заводов ещё до начала спецоперации была закрыта, а часть уничтожена. Поэтому они надеются на поставки Запада», — рассказал политолог.

Артиллерийские снаряды стандарта НАТО на украинских позициях

AP

© Efrem Lukatsky

Таким образом, без постоянной материальной поддержки со стороны Запада украинская сторона не может планировать военные действия против России, отметил в разговоре с RT ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

«Очевидно, что у ВСУ нет достаточного запаса собственных ресурсов, чтобы продолжать сопротивление России в рамках спецоперации. Сейчас РФ сталкивается с беспрецедентной помощью Украине от коллективного Запада, который фактически ведёт против нас прокси-войну. Поэтому очевидно, что украинцы будут и дальше выступать с призывами, чтобы им ещё больше помогали», — рассказал аналитик.

Он также подчеркнул, что главным спонсором украинской военной машины остаётся администрация Байдена.

«Самым главным апологетом того, что Украине нужно поставлять всё больше вооружения, является нынешний министр обороны США Ллойд Остин. Благодаря ему Украина во многом получает достаточно серьёзные и чуть ли не самые последние виды вооружений, а для военнослужащих Украины проводятся курсы спецподготовки на территории стран НАТО. Насколько далеко это зайдёт, зависит от политической воли американской администрации», — заявил эксперт.

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Однако не все страны готовы выделять Киеву такие объёмы оружия, как Вашингтон, поскольку их собственные запасы не бесконечны, напомнил Алексей Подберёзкин.

«Современные вооружения стоят очень дорого и делать их долго. Европейцы не могут же просто взять и отправить на Украину всё своё оружие и сами остаться ни с чем», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению Сергея Ермакова, европейцы пытались избегать поставок большого количества наступательных и ударных вооружений киевскому режиму, однако эта ситуация может измениться из-за политического давления на правительства этих стран.

«Сложно тягаться с тем уровнем поставок, который поддерживают американцы. Однако европейские страны оказались под давлением Вашингтона. Так, если раньше Берлин пытался избегать поставок наступательных вооружений, то сейчас немецкие власти колеблются. Европейцы боятся эскалации конфликта, но на них оказывает давление англосфера — прежде всего США и Великобритания», — пояснил политолог.

В любом случае материально-техническая военная поддержка Украины странами Запада будет продолжаться, так как Вашингтон полон решимости использовать нынешнюю ситуацию, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, заключил Ермаков.