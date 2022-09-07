Министр обороны: Германия достигла предела в поставках оружия ВСУ из запасов бундесвера

Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании бундестага.

«Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера. Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — приводит слова министра ТАСС.

Как ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, Германия считает необходимым разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину.

ФРГ при этом готова сделать упор на поставки средств ПВО и артиллерии.