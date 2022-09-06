Шольц считает, что между странами нужно распределить нагрузку по поставкам оружия ВСУ

Германия считает необходимым разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину, ФРГ готова сделать упор на поставки средств ПВО и артиллерии, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Делаем то, что нужно и правильно. Но определённое разделение труда имеет смысл. Германия может сделать упор на ПВО и артиллерию», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее в Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».