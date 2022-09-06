Шольц считает, что между странами нужно распределить нагрузку по поставкам оружия ВСУ
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«Делаем то, что нужно и правильно. Но определённое разделение труда имеет смысл. Германия может сделать упор на ПВО и артиллерию», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее в Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».