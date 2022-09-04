Песков назвал ужасной поддержку в ЕС режима, который допускает нацистские шествия в Киеве

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят, — это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам и устраивать факельные шествия, — это не менее ужасно», — сказал представитель Кремля.

Причиной этому является короткая память европейцев, считает Песков.

В мае президент России Владимир Путин во время саммита глав государств — членов ОДКБ напомнил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма.

В том же месяце Минобороны России распространило видео, на котором боевики украинского нацбатальона «Азов»* выходят с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На видео в том числе показаны татуировки боевиков с нацистской символикой, с цитатами и портретами Гитлера.

Также украинский президент Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.