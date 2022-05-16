Путин высказался о разгуле неонацизма на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма. Об этом российский лидер сказал во время саммита глав государств — членов ОДКБ.

«К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнёры из так называемого коллективного Запада», — заявил Путин.

Путин добавил, что всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах Запада.

«Да, мы слышим, я в разговорах это фиксирую, нам говорят: «Ну что же, экстремисты есть везде». Да, это правда, экстремисты есть везде. Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя», — отметил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что нигде на государственном уровне не героизируются нацисты, а также ни в одной из цивилизованных стран не поощряются органами власти многотысячные неонацистские факельные шествия с нацистской символикой.

«К сожалению, на Украине это происходит», — отметил российский президент.

Также Путин обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.