Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова»
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Прежний президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году опубликовал снимок с украинскими десантниками, один из которых носит на камуфляже символику СС.
Военнослужащий, стоящий справа от главы Украины, прикрепил себе на форму шевроны танковой дивизии СС «Мёртвая голова» — череп со скрещёнными костями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов «Азов», «Айдар» и других формирований на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.
Правительство Германии также сообщило, что неонацисты из ФРГ направили помощь боевикам «Азова».