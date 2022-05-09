Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова»

Украинский президент Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова». Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако это же изображение осталось в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.

Прежний президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году опубликовал снимок с украинскими десантниками, один из которых носит на камуфляже символику СС.

Военнослужащий, стоящий справа от главы Украины, прикрепил себе на форму шевроны танковой дивизии СС «Мёртвая голова» — череп со скрещёнными костями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов «Азов», «Айдар» и других формирований на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

Правительство Германии также сообщило, что неонацисты из ФРГ направили помощь боевикам «Азова».