У правительства Германии есть информация о том, что неонацистская партия «Третий путь» в марте направила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, а ранее она же уже поддерживала контакты с националистическими украинскими организациями. Об этом говорится в ответе на запрос фракции «Левые» в бундестаге.

«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Данным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами», отмечается в ответе.

По данным контрразведки ФРГ, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и её боевым крылом «Азов», против которого на Украине ведутся боевые действия.

Уточняется, что 10 апреля немецкая партия сообщила передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».

В начале апреля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что украинский нацизм можно сравнить с «Исламским государством»* в центре Европы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.