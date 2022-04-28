Правительство Германии сообщило, что неонацисты из ФРГ направили помощь боевикам «Азова»
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«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.
Данным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами», отмечается в ответе.
По данным контрразведки ФРГ, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и её боевым крылом «Азов», против которого на Украине ведутся боевые действия.
Уточняется, что 10 апреля немецкая партия сообщила передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».
В начале апреля замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что украинский нацизм можно сравнить с «Исламским государством»* в центре Европы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.