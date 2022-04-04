Замминистра информации ДНР Безсонов: украинский нацизм — это ИГИЛ в центре Европы

Украинский нацизм можно сравнить с «Исламским государством»* в центре Европы. Такое мнение в беседе с RT выразил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Украинский нацизм — он в первую очередь опасен для самих украинцев и опасен для европейцев. Украинский нацизм — это ИГИЛ* в центре Европы. Смотрите, сколько жалоб из европейских стран на беженцев... сколько нацистов просочилось в Европу под видом беженцев, сейчас они начнут там группироваться. Они изнутри могут в Европе совершать теракты для того, чтобы заставить Европу вписаться в войну против России», — сказал он.

По мнению Безсонова, Европа ещё «узнает про украинских нацистов» уже на своём примере.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.