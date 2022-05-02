Лавров: захваченные в плен боевики украинских нацбатов носят символы батальонов ваффен-СС

Захваченные в плен боевики нацбатов «Азов», «Айдар» и других формирований на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений, носят на одежде, своём теле символы и татуировки свастики, нацистских батальонов ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф», — сообщил министр в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

22 апреля агентство РИА Новости сообщило, что на базе нацбатальона «Азов» под Мариуполем располагалось диверсионное нацистское формирование «SS Медведи».

Также президент России Владимир Путин назвал подонками украинских боевиков, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС «Галичина».

Кроме того, правительство Германии сообщило, что неонацисты из ФРГ направили помощь боевикам «Азова».

В июне прошлого года депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников.

Также Украина вместе с США стали единственными странами, которые проголосовали против принятия Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.