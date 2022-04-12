Путин назвал надевающих военную форму с нашивками СС украинцев подонками

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Президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС «Галичина».
Путин назвал надевающих военную форму с нашивками СС украинцев подонками
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

«Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС «Галичина», ну это просто подонки», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин также отметил, что есть и другие украинцы, которые таким симпатизируют. Президент России обратил внимание на то, что они считают себя не нацистами, а националистами.

«Но и они должны понять, что главная цель — это не помощь Украине со стороны Запада. Украина — это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа», — подчеркнул глава государства.

Путин также прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине. По его словам, задача заключается в том, чтобы «достичь всех намеченных целей, минимизируя потери».

Российский президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты.

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