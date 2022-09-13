«Всё более безответственные заявления»: как «Зелёные» в Германии призывают нарастить поставки оружия Киеву

Берлин должен увеличить поставки вооружения на Украину, заявил Омид Нурипур — сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные», которая входит в коалиционное правительство ФРГ. В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Берлин перешёл красную черту, начав передачу Киеву летального оружия собственного производства. Эксперты отмечают, что в рамках своего антироссийского курса «Зелёные» всё больше втягивают Германию в конфликт на Украине, хотя другие члены кабмина Олафа Шольца проводят более сдержанную политику.

Германия должна нарастить поставки оружия Украине, в том числе задействовав собственные запасы и промышленные мощности страны. Такое заявление в интервью газете Augsburger Allgemeine сделал Омид Нурипур, сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные», которая входит в коалиционное правительство ФРГ.

«Мы не отказываемся от своих глубочайших убеждений как партия мира... Защита людей для нас — самый важный аспект. И Украина, согласно уставу ООН, имеет право на самооборону. Поэтому мы усиленно и с полным убеждением поддерживаем Киев. При этом все в правительстве знают, что можно сделать много больше. Поставки могут осуществляться не только в рамках кругового обмена (который подразумевает поставки современного оружия из ФРГ в страны, которые передают Украине советские образцы. — RT), но и по возможности напрямую из запасов бундесвера и промышленности», — сказал Нурипур.

Политик добавил, что в этом вопросе Берлин должен действовать в связке со своими союзниками, но при этом не увязать в дискуссиях об отдельных оружейных системах, которые можно поставить Киеву.

«Мы должны сконцентрироваться на потребности Украины в возможностях. Именно сейчас, перед тем как придёт зима, мы должны поддержать Украину в том, чтобы они в этом году смогли освободить как можно больше своей территории», — отметил Нурипур.

Также по теме «Достигли предела»: как власти Германии намерены оказывать военную помощь Киеву Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о достижении предела в поставках Украине оружия из запасов бундесвера. По её словам,...

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже поставленное киевскому режиму оружие якобы позволяет изменить ситуацию на Украине. Этот тезис он озвучил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

«Мы поставили очень эффективное оружие, которое как раз сейчас играет решающую роль в нынешних боях... То, что мы поставили, — зенитные самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars — это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы её сейчас видим», — приводит слова Шольца ТАСС.

При этом канцлер добавил, что Берлин не будет делать односторонних шагов в вопросе поставок оружия, в том числе танков.

Истощение запасов

Напомним, в июне Шольц заявил: «Мы продолжим отправлять оружие на Украину до тех пор, пока эта страна нуждается в нашей поддержке».

Однако на минувшей неделе министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании бундестага сообщила, что Германия достигла предела в части поставок из запасов бундесвера.

«Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера. Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — сказала Ламбрехт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

В 2022 году Берлин уже передал Украине вооружения на сумму около €686 млн. Такие данные приводит немецкое издание Focus со ссылкой на данные Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

6 сентября правительство Германии опубликовало список переданного киевскому режиму оружия.

В числе прочих в перечне указывались: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra, 20 самоходных зенитных комплексов Gepard, 54 БТР М113, 30 бронемашин, три РСЗО MARS с боезапасом, системы ПВО IRIS-T SLM, самоходные гаубицы PzH 2000, 500 зенитных ракет Stinger, запчасти к истребителям МиГ-29 и более 14 тыс. противотанковых мин.

При этом немецкие СМИ утверждают, что Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Киеву. Газета Die Welt отмечает, что канцлер ФРГ блокирует передачу основных боевых танков, хотя у украинской стороны якобы с апреля есть предложение от оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann на покупку 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет.

Красная черта

Комментируя ситуацию, посол России в ФРГ Сергей Нечаев обратил внимание, что поставляемое Берлином оружие применяется на Украине не только против военных, но и против мирных жителей.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учётом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул дипломат в интервью газете «Известия». — Тем не менее Рубикон перейдён. Накачка Киева вооружениями, как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО, — это путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы».

Здание бундестага

AFP

© Tobias SCHWARZ

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT обратил внимание: пока канцлер ФРГ заявляет, что Берлин не будет делать односторонних шагов в части поставок Киеву оружия, другие члены правящей коалиции фактически подталкивают Германию к активному участию в конфликте.

«Призыв к увеличению поставок оружия со стороны «Зелёных» фактически является призывом к участию Германии в военных действиях. Неслучайно посол России Сергей Нечаев сказал, что Германия перешла красную черту. Расширение поставок, в особенности танков Leopard 2, будет направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и ухудшение российско-германских отношений», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что партия «Союз-90/Зелёные» остаётся одной из наиболее антироссийских на европейском политическом поле, а потому готова выступать в роли разжигателя конфликта на Украине без оглядки на соратников по коалиционному правительству ФРГ.

«Зелёные» всегда отличались определённой безответственностью. Кристина Ламбрехт отвечает за оборонное ведомство и ей лучше известны реальные возможности немецких оборонных запасов. Поэтому её слова имеют почву под ногами. Что касается «Зелёных», то они раз за разом делают всё более безответственные заявления. Можно говорить, что эпоха адекватной политики в Германии закончилась», — считает эксперт.

Также по теме Рукотворный кризис: почему в Германии растёт недовольство канцлером Шольцем и федеральным правительством Деятельность Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ не устраивает более 60% немецких граждан, а уровень поддержки политика составляет...

По словам Камкина, дальнейшее следование Берлина этим курсом может привести к самым неприятным последствиям, вплоть до разрыва дипломатических отношений с РФ.

«Наши западные партнёры делают всё, чтобы полностью отгородиться от России: устанавливают железный занавес в экономике, энергетике и дипломатии», — подчеркнул он.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT отметил, что после исчерпания запасов на складах бундесвера власти ФРГ могут перейти к поставкам оружия Киеву напрямую от немецких оборонных концернов.

«Очевидно, что немецкое правительство, скорее всего при поддержке США в рамках ленд-лиза, направляют средства предприятиям ВПК Германии, которые специально производят оружие для Киева: артиллерийские системы, системы ПВО и другое вооружение. Это более тревожный фактор, о чём и говорят наши дипломаты», — пояснил эксперт.

Европейские спонсоры киевского режима, в том числе и в ФРГ, воодушевились активизацией украинских сил на востоке страны, однако это воодушевление продлится недолго, уверен Хроленко.

«Когда Европе станет по-настоящему нехорошо без российской нефти и газа, все вопросы по Украине уйдут на второй план. На фоне собственных проблем Европы и поставки оружия станут не самым значимым вопросом. Кроме того, и в военном плане Россия ещё не сказала последнее слово», — заключил собеседник RT.