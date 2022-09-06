Welt: у Шольца нет готовности поставлять Украине танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине. Об этом пишет издание Die Welt.

Отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Шольцем, чтобы обсудить вопрос поставок Leopard 2.

Как говорится в материале, ФРГ вряд ли изменит нынешнюю позицию и одобрит отправку вооружения.

У Киева якобы с апреля есть предложение от оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann на покупку 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет, цитирует ТАСС статью немецкой газеты.

Ранее канцлер Германии в ходе встречи с украинским премьер-министром в Берлине заявил, что Германия окажет Украине поддержку в разных сферах.

В конце августа появилась информация, что правительство Германии поставило Киеву военные товары на сумму почти €686 млн.