Шольц заявил премьеру Украины Шмыгалю, что Берлин не откажется от военной поддержки Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи в Берлине с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что Германия не откажется от поддержки Украины в разных сферах.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хебештрайта, Шольц отметил, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.

4 сентября в центре немецкого Кёльна прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине.