Шольц заявил премьеру Украины Шмыгалю, что Берлин не откажется от военной поддержки Киева
Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине», — цитирует его РИА Новости.
По словам Хебештрайта, Шольц отметил, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.
4 сентября в центре немецкого Кёльна прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине.