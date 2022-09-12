Посол России в ФРГ Нечаев заявил, что Германия перешла красную линию

Германия перешла красную черту, начав поставки на Украине летального оружия собственного производства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам дипломата, снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, затягивающий конфликт.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на пленарном заседании бундестага отметила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.

Позже Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard