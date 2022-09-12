военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол России в ФРГ Нечаев заявил, что Германия перешла красную линию

Короткая ссылка
Германия перешла красную черту, начав поставки на Украине летального оружия собственного производства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам дипломата, снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, затягивающий конфликт.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на пленарном заседании бундестага отметила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.

Позже Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить