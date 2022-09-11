N-tv: Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard
- AFP
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Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.
Отмечается, что соответствующий вопрос Бербок задал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами», — ответила Бербок.
10 сентября Бербок прибыла с визитом в Киев во второй раз с момента начала спецоперации на Украине.
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на пленарном заседании бундестага заявила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.
Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, ФРГ считает необходимым разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину.