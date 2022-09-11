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N-tv: Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard

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Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.
N-tv: Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard
  • AFP
  • © Ukrainian Foreign Ministry press-service

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

Отмечается, что соответствующий вопрос Бербок задал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами», — ответила Бербок.

10 сентября Бербок прибыла с визитом в Киев во второй раз с момента начала спецоперации на Украине.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на пленарном заседании бундестага заявила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.

Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, ФРГ считает необходимым разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину.

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