«Достигли предела»: как власти Германии намерены оказывать военную помощь Киеву

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о достижении предела в поставках Украине оружия из запасов бундесвера. По её словам, Берлин передал Киеву уже «невероятно много» оружия. При этом она отметила, что немецкая сторона «не ослабит усилий» по поддержке Украины. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное вооружение и пообещал продолжать это делать, пока в таких шагах есть необходимость. По его словам, в частности, Киеву уже были отправлены артиллерийские средства и системы ПВО. Эксперты называют заявления Ламбрехт и Шольца противоречивыми. Как поясняют аналитики, в Берлине хотят выразить солидарность США относительно военной поддержки Киева, но и не могут не признать истощения своих запасов.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о достижении предела в поставках Украине оружия из запасов бундесвера. Об этом она сообщила, выступая на пленарном заседании бундестага.

«Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали (Киеву. — RT) невероятно много из запасов бундесвера, — сказала она. — Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела».

Вместе с тем Ламбрехт в очередной раз подчеркнула, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив, что Германия будет отслеживать и действия других стран в этом вопросе.

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«Но (мы. — RT) всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет. Здесь всегда очень важно координировать свои действия с союзниками», — подытожила министр.

Немногим ранее на этом же пленарном заседании бундестага канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное оружие, и пообещал продолжать «это делать», пока необходимо.

«Мы поддерживаем Украину вместе с нашими союзниками, мы делаем это уже давно, и делаем это очень эффективно — в том числе необходимыми тяжёлыми вооружениями, артиллерией, возможностями для воздушной обороны и всем тем, чему мы дали ход. Это самое современное вооружение, которое именно сейчас используется в боях на Украине. Мы будем делать это и дальше — это наша обязанность, пока это необходимо», — сказал он.

Ранее Шольц заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Берлин считает необходимым разделение нагрузки между странами Запада по поставкам оружия Киеву. По его словам, Германия может «сделать упор» на ПВО и артиллерию.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила в интервью Bild, что Берлин готов помогать Украине столько, сколько потребуется, однако пока не может поставлять всё то, что хотят в Киеве. Как сказала Бербок, она понимает, что украинские власти желают более быстрых и крупных поставок, однако, по словам министра иностранных дел, в запасах ФРГ нет функционирующих современных систем, в массовом количестве готовых к передаче.

Состав военной помощи

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на данные Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин передал Киеву вооружения на сумму около €686 млн в 2022 году. При этом, как сообщают в ведомстве, на долю Украины приходится 56% экспорта военной продукции из ФРГ в так называемые третьи страны — государства, не входящие в НАТО и не обладающие статусом партнёра альянса.

6 сентября на сайте правительства Германии был опубликован список переданного Берлином оружия Киеву. Речь идёт в том числе о радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA, 20 самоходных зенитных комплексах GEPARD, 54 БТР М113, более 14 тыс. противотанковых мин, 500 зенитных ракетах Stinger, запчастях к МиГ-29, 30 бронемашинах, трёх реактивных системах залпового огня (РСЗО) MARS с боезапасом, системе ПВО IRIS-T SLM и гаубицах PzH 2000.

При этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном в тот же день, Шольц сообщил, что согласовывал поставки РСЗО на Украину с президентом США Джо Байденом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

По словам немецкого канцлера, он в полной мере солидарен с американским лидером в вопросе поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкая газета Die Welt опубликовала 6 сентября материал, в котором говорится, что Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине. Как отмечается, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встречался с канцлером ФРГ, чтобы обсудить вопрос передачи этой военной техники. Однако, как сообщает издание, ФРГ вряд ли изменит нынешнюю позицию и одобрит отправку таких вооружений.

«Взять на баланс Украину»

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Берлин, заявляя, что будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, но одновременно признавая, что запасы бундесвера опустошены, хочет продемонстрировать свою солидарность Вашингтону.

«Немецким властям словами о продолжающейся поддержке Украины в военном отношении хочется продемонстрировать солидарность с США, которые стремятся своими поставками оружия затянуть конфликт на Украине и в дальнейшем нанести стратегическое поражение России. Но с другой стороны, всем очевидно, что возможности Германии ограниченны: это не военная держава, и не признавать это было бы глупостью со стороны Берлина. Отсюда и появляются такие противоречивые заявления Шольца и Ламбрехт», — отметил эксперт в беседе с RT.

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По словам Блохина, заявляя о намерении продолжить поддержку Киева, в том числе поставками оружия, Берлин также стремится продемонстрировать свою русофобию.

«Но понятно, что на деле масштабной поддержки киевского режима со стороны ФРГ не происходит. Берлин не может, а иногда и не хочет удовлетворять все нужды Киева в оружии, в частности в танках Leopard 2. В Берлине понимают, что Украина стала неким хабом для слива западного оружия, поставляемого туда, в третьи страны. Эти вооружения уже можно купить на чёрном рынке. Кроме того, многие его виды могут получить ВС РФ, и этого тоже не хотели бы в ФРГ», — заявил аналитик.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков полагает, что своим признанием в нехватке запасов оружия у бундесвера глава Минобороны ФРГ хочет подстегнуть развитие ВПК страны.

«Ламбрехт, скорее всего, надеется, что это как-то поможет Берлину наращивать собственное производство оружия, чтобы восполнять те потери, которые связаны с передачей вооружений украинской стороне», — сообщил аналитик в комментарии RT.

Ермаков считает, что Германия, по всей видимости, пойдёт по пути милитаризации.

«Берлин, вероятно, удовлетворит просьбы военных выделить им ещё больше денег, чтобы они залатали дыры, а также готовились к отражению якобы российской агрессии. Если эти усилия будут успешны, Берлин может попытаться нарастить военную поддержку Украины. Но до этого момента может пройти слишком много времени. Впрочем, даже подобные обещания могут спровоцировать киевский режим на более безрассудные военные действия и дальнейшие военные авантюры», — сказал эксперт.

Гаубицы PzH 2000

© Wikimedia Commons

Блохин оценил состав военных поставок Германии на Украину. По его словам, эти вооружения не способны изменить стратегический баланс сил на поле боя.

«Они могут на короткое время создать определённые неудобства силам России, ДНР и ЛНР, но так или иначе всё равно будут уничтожены. Поставки ФРГ, как и других стран Запада, — это таблетка от головной боли для мёртвого пациента. Множество мифов о западном оружии, в том числе о немецком, было рассеяно в ходе спецоперации и уничтожения таких образцов ВС РФ», — отметил эксперт.

По словам Блохина, Вашингтон и Киев считают, что Берлин вопреки своим национальным интересам должен наращивать военную поддержку Украины, поэтому критика в адрес Германии со стороны США и киевского режима не прекращается.

«Их не устраивает масштаб помощи ФРГ, который они считают мизерным. По мнению Вашингтона и Киева, Германия как экономический центр ЕС должна забыть о своих гражданах и взять на баланс Украину. Но Германия, по всей видимости, не прочь от этого дистанцироваться. Отсюда и заявления Берлина о необходимости разделить бремя военной поддержки Киева с другими странами. В Германии уже наблюдается усталость от украинской тематики, и крестовый поход коллективного Запада против России там уже не кажется таким привлекательным», — подытожил Блохин.