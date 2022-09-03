«Перспектива бесславного разгрома»: как Киев пытается добиться поставок западных танков

Киев ожидает, что Германия и Соединённые Штаты передадут ВСУ современные танки Leopard 2 и Abrams. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Киеву «нужны изменения в философии поставок оружия». На сегодняшний день ведущие западные страны воздерживаются от передачи ВСУ своих танков, и украинская армия получает в основном машины советского производства из стран Восточной Европы. По мнению экспертов, позиция Берлина и Вашингтона может измениться, однако необходимое количество танков Киев всё равно не получит. Как пояснили аналитики, в ближайшие годы американцы и немцы будут прежде всего удовлетворять собственные потребности в танках и реализовывать сделки, заключённые с союзниками по НАТО.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что ФРГ и Соединённые Штаты поставят ВСУ современные боевые танки. Такое заявление он сделал в интервью немецкому информационному агентству DPA (Deutsche Presse-Agentur) во время визита в ФРГ.

«Нам нужны изменения в философии поставок оружия. Под этим я понимаю необходимость поставок в том числе современных боевых танков. Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя», — заявил Шмыгаль.

На данный момент правительство ФРГ не отреагировало на просьбу Шмыгаля. Однако в оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержали призыв украинского премьера. В частности, о необходимости передать ВСУ Leopard 2 высказался лидер этой политсилы Фридрих Мерц в ходе выступления в немецком городе Мурнау.

«Мы также должны помочь Украине в этом отношении (поставкой Leopard 2. — RT), чтобы она смогла отразить российскую агрессию», — цитирует Мерца агентство ТАСС.

В свою очередь, украинский премьер похвалил Германию за военную поддержку страны, но в то же время подчеркнул, что Киев рассчитывает на увеличение поставок немецкого оружия, причём в ближайшей перспективе.

Штучный товар

В конце августа Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ опубликовало доклад, в котором сообщалось о передаче Киеву вооружения на сумму €686 млн.

В документе подчёркивается, что в 2022 году Украина стала основным получателем немецкого оружия среди стран, которые не входят в НАТО и не имеют статуса партнёра альянса. На долю Киева с начала СВО пришлось 56% военного экспорта.

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Как заявил 21 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин поставляет украинской армии большое количество эффективного оружия и продолжит это делать. При этом власти Германии признают, что страна не в состоянии удовлетворить все запросы Киева из-за скромных запасов.

Ранее ФРГ передала ВСУ самоходные зенитные комплексы Gepard, средства ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars и гаубицы PzH 2000.

Вместе с тем Берлин пока воздерживается от поставок украинской армии других типов военной техники, в их числе, например, БМП Marder. По данным немецкого издания Freie Welt, передаче Киеву Marder помешала Швейцария, которая производит патроны для пушек. Берн якобы сослался на свой нейтральный статус и действующие правила экспорта вооружения.

Сложная ситуация сложилась и с поставками танков. С начала спецоперации Берлин остерегается передавать Киеву собственные гусеничные машины — правительство ФРГ решило развивать так называемый круговой обмен. В рамках этой схемы Германия должна передавать восточноевропейским странам свои танки Leopard 2, а те, в свою очередь, поставлять ВСУ из своих арсеналов машины советского производства.

Танки Leopard 2

Gettyimages.ru

© Ulrich Baumgarten

В мае сделка по круговому обмену была заключена с Чехией. По ней Прага обязалась отдать ВСУ советскую бронетехнику, а Берлин — поставить ей 15 единиц Leopard 2A4. Однако на данный момент о полной реализации этого соглашения ничего сообщалось.

При этом известно, что Чехия стала самой первой страной НАТО, которая поставила Киеву танки. В частности, ещё до заключения сделки с ФРГ Прага передала ВСУ несколько десятков Т-72 и БМП-1.

20 августа, после довольно длительного обсуждения, сделка в рамках кругового обмена была заключена между Германией и Словакией.

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Согласно достигнутым договорённостям, взамен 15 единиц Leopard 2A4 Братислава отправит на Украину 30 БМП. При этом, как сообщали СМИ, изначально стороны обсуждали передачу Киеву танков Т-72.

В беседе с RT генерал-майор запаса Владимир Богатырёв допустил, что позиция Германии может измениться и в перспективе она начнёт напрямую поставлять Украине Leopard 2. Однако, как полагает эксперт, количество передаваемых танков будет весьма скромным.

«Leopard 2, как и другие западные танки, стоят дорого. Такую технику ВСУ получают буквально поштучно. К тому же Leopard 2 нужны и самим немцам, и их союзникам по НАТО. Германии придётся развернуть новые производственные мощности, решить проблемы с запчастями и боеприпасами. А для этого нужны деньги и время», — говорит Богатырёв.

Если Киев будет настаивать на крупных партиях Leopard 2, то, как предполагает эксперт, Берлин потребует заключить коммерческий контракт, исполнение которого растянется на несколько лет.

Ранее подобную схему в ФРГ применили в отношении самоходок PzH 2000. В июле, по данным Der Spiegel, правительство Германии одобрило продажу Киеву 100 таких гаубиц за €1,7 млрд.

Уничтоженный танк ВСУ в зоне спецоперации

РИА Новости

© Виктор Антонюк

При этом Богатырёв сомневается, что украинские военнослужащие смогут успешно освоить и грамотно использовать Leopard 2. По словам эксперта, эксплуатация современного танка предполагает продолжительное обучение экипажа и технического персонала. Организовать такую подготовку украинцев будет крайне сложно, считает генерал-майор.

К тому же, как добавил собеседник RT, ранее ВСУ уже пренебрегали правилами эксплуатации немецкой техники. Например, в конце июля Der Spiegel сообщил, что через месяц после отправки гаубиц PzH 2000 на Украину им потребовался ремонт по причине нарушения нормативов интенсивности стрельбы.

Туманные перспективы

С начала спецоперации Киев неоднократно призывал страны НАТО поставить как можно больше танков. В июне потребность в этом типе техники в офисе президента Украины оценили в 500 единиц.

На сегодняшний день, помимо Чехии, танки ВСУ передала Польша. По официальным данным, Варшава направила Киеву 232 танка Т-72М1 и некоторое количество его модификаций под наименованием PT-91 Twardy.

Как считает Владимир Богатырёв, больше всего надежд киевский режим возлагает на помощь своего главного донора — Соединённых Штатов. Однако сейчас первостепенной целью американской промышленности является выполнение контракта, заключённого с Польшей, чтобы заместить ей танки, отданные ВСУ, полагает собеседник RT.

Колонна американских танков Abrams

AP

© Mindaugas Kulbis

Напомним, в апреле Варшава и Вашингтон заключили соглашение о поставке Польше 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams за $4,75 млрд. Контракт будет выполняться в течение нескольких лет.

Стоит отметить, что единственным производителем Abrams является расположенное в Огайо предприятие Lima Army Tank Plant. После холодной войны оно прекратило серийный выпуск танков и сосредоточилось на их модернизации. По данным Пентагона, после заключения контракта с Польшей завод вышел на уровень производства 15 танков в месяц.

«Сейчас Abrams снова выпускаются, но насыщение возросших потребностей не будет быстрым. В принципе, у самих США танков достаточно, однако очевидно, что американцы будут делиться ими в первую очередь со своими союзниками по НАТО», — подчеркнул Богатырёв.

Как полагают эксперты, в случае положительного решения по поставкам танков украинским войскам США вполне могут включить их в ленд-лиз. Однако значительное количество машин Киев вряд ли получит, так как эта программа рассчитана ещё и на обеспечение вооружением восточноевропейских членов альянса.

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«США и ФРГ осознают, что Киеву нужно больше танков, но, как мне представляется, они осторожничают. Я думаю, что в ближайшей перспективе режиму Зеленского можно реально рассчитывать лишь на незначительное количество западных танков, причём в устаревших модификациях», — заявил в беседе с RT военный эксперт Никита Буранов.

По словам аналитика, скорее всего, западные страны будут активнее использовать схему кругового обмена и на Украину по-прежнему будут отправляться танки советского производства со складов и арсеналов бывших стран Варшавского договора.

«Я сомневаюсь, что такая техника будет способна как-то изменить текущее соотношение сил и повлиять на ход СВО. Эти устаревшие по факту танки станут пополнять обескровленные бригады ВСУ, а затем украинское командование будет бросать их в пекло очередных бессмысленных наступлений», — рассуждает Буранов.

Эксперт напомнил о тяжёлых потерях, которые в последние дни несёт неприятель на южном направлении. К примеру, в сводке Минобороны РФ от 30 августа сообщалось, что только за сутки ВС РФ уничтожили 48 танков противника. А в сводке от 2 сентября говорится о ликвидации 13 танков неприятеля и пункта временной дислокации 17-й танковой бригады ВСУ.

В общей сложности с начала СВО союзные силы уничтожили свыше 4,7 тыс. танков и другой бронетехники Украины.

«На мой взгляд, украинская армия либо испытывает проблемы с грамотным применением танковых войск, либо режим Зеленского просто отправляет их на бойню. Западу, конечно, плевать на потери ВСУ, но там хотели бы видеть положительные результаты своей помощи. Перспектива бесславного разгрома западных танков вряд ли устраивает США и их союзников», — резюмировал Буранов.