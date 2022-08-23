«Украинская тема теряет актуальность»: как Киев пытается добиться от Запада гарантий безопасности

Первое соглашение по международным гарантиям безопасности для Украины появится в последних числах августа. Об этом сообщил журналистам глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, «это будет очень мощный документ». В то же время он уточнил, что его авторами станут члены международной группы, в которую в основном входят отставные западные политики. Комментируя заявление Ермака, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Киев продолжает «изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее». По мнению аналитиков, США и их союзники не заинтересованы в удовлетворении «киевских капризов».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что первый документ по международным гарантиям безопасности для страны может быть принят в последних числах августа. Такое заявление он сделал по итогам переговоров в формате «Киевская инициатива» с участием внешнеполитических советников лидеров Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и прибалтийских республик.

«Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнёрами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения, я рад, что наши партнёры проявляют заинтересованность… До конца этого месяца — я думаю, что это 29-е или 30-е число, — мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином (Андерсом Фогом) Расмуссеном», — цитирует Ермака УНИАН.

Глава офиса украинского президента заявил журналистам, что ознакомлен с текстом будущего соглашения. По словам Ермака, «это будет очень мощный документ».

В то же время политик уточнил, что документ станет продуктом работы группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Её возглавляют сам Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как отметил глава офиса президента Украины, партнёры по «Киевской инициативе» проявляют «очень большой интерес к ознакомлению (с документом. — RT), а некоторые — и к готовности быть гарантами нашей безопасности».

На сайте офиса главы украинского государства приводится пресс-заявление встречи участников «Киевской инициативы». В нём сообщается, что переговорщики договорились «содействовать разработке всеобъемлющих и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины».

Комментируя будущий документ группы по вопросам международных гарантий, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим продолжает «изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее».

«Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», — написал политик в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, реальные гарантии безопасности мог бы дать только договор с Россией, но украинская власть, «простимулированная западными деньгами и ракетами», отказалась от подобного соглашения. Зампред Совбеза России уверен, что «гарантий светлого будущего» украинским властям не предложат даже США.

«Превалирует пропаганда»

Как отметили опрошенные RT эксперты, документ группы по вопросам международных гарантий не будет иметь какой-либо юридической силы и внешнеполитического резонанса. Как пояснили аналитики, результатом усилий украинской дипломатии станут лишь рекомендации самого киевского режима и отставных западных политиков.

«Здесь, как и в других заявлениях киевского режима, превалирует пропаганда. Реального влияния на процесс принятия решений такой документ не окажет. Это будет моральная поддержка Киева, причём со стороны бывших западных госдеятелей», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Переговоры Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины

© president.gov.ua

Напомним, что о создании рабочей группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины было объявлено в конце мая текущего года. В её состав вошли в основном отставные госдеятели западных стран.

В их числе — экс-премьер Австралии Кевин Радд, бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший замминистра обороны США Мишель Флурной и другие.

При этом, как подчёркивается на сайте офиса президента Украины, все они действуют в ранге экспертов и не представляют правительства своих стран или организации, в которых они сейчас работают.

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Первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности состоялось 1 июля. Выступая на нём, Андрей Ермак призвал страны — члены НАТО «нейтрализовать» угрозу, которая якобы исходит от России, и оказать посильную помощь Украине.

По словам главы офиса президента, группа должна разработать «конкретные рекомендации» для обеспечения безопасности Украины. С точки зрения Ермака, это должны быть военные, политические, дипломатические, институциональные и финансовые гарантии сдерживания «будущей агрессии со стороны России».

Также одним из условий, на котором настаивает Киев, является обеспечение Западом мощного оборонного потенциала Украины. С этой целью, как полагают в украинском руководстве, страны-гаранты будут оказывать Киеву ежегодную финансовую помощь и поставлять большое количество современного оружия.

«Этот блок гарантий будет включать, в частности, дальнейшее предоставление современных конвенциональных (обычных) вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий», — заявил Ермак на первом заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

Украинские военнослужащие с западным вооружением

© Министерство обороны Украины

Наряду с этим Киев требует оформления с западными государствами ратифицированных договоров, где будут зафиксированы «детальные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины».

Последний блок условий, которые выдвигает украинское руководство, касается проведения жёсткой санкционной политики в отношении России. В результате Киев рассчитывает добиться от Москвы «полной компенсации ущерба, причинённого нашему государству и гражданам».

Более того, украинские власти надеются, что всеобъемлющие гарантии, которые возьмут на себя западные страны, станут фундаментом новой международной системы безопасности.

На первом заседании группы Расмуссен отметил, что для Украины должны быть выработаны «стопроцентные гарантии безопасности, которые будут гораздо серьёзнее и мощнее тех, что закладывались в Будапештский меморандум».

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Ведущую роль в оформлении подобных гарантий, как считает бывший генсек НАТО, должны сыграть Соединённые Штаты и Великобритания. По его мнению, Вашингтон и Лондон смогут привлечь другие страны в список поручителей за безопасность Украины. Также он поддержал стремление киевского режим усилить армию и поправить дела в экономике за счёт иностранной финансовой помощи.

Позднее, 20 июля, в интервью украинскому изданию «Новое время» Ермак рассказал о том, что Киев ведёт переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Польшей, Турцией, Австралией и другими странами.

По словам главы офиса украинского президента, о своей заинтересованности в заключении с Киевом договоров, детально регламентирующих порядок предоставления помощи Украине, пока заявили в Лондоне и Варшаве.

Ермак подчеркнул, что Украина намерена пользоваться такими гарантиями до того, как станет членом Североатлантического альянса. При этом политик вновь сообщил, что Киев отвергает перспективу подписания «Будапештского меморандума номер два».

На втором заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины Расмуссен заявил, что «модель гарантий для Украины будет уникальной» и адаптированной к её «конкретным потребностям».

«НАТО без НАТО»

В комментарии RT доцент МГУ Борис Межуев объяснил стремление киевского режима добиться заключения договоров о гарантиях безопасности осознанием отсутствия перспектив вступления в НАТО.

«Киевская дипломатия рассчитывает заменить Пятую статью Североатлантического пакта, которая гарантирует военную взаимопомощь. Фактически это НАТО без НАТО. Украина пытается избавиться от статуса «серой зоны» за ситуацию, в которой никто реально не отвечает, и заодно переложить свои хронические проблемы на плечи Запада», — рассуждает Межуев.

Однако, как полагает эксперт, ведущие страны западного мира не заинтересованы в той модели отношений, которую навязчиво продвигает Киев. Главная причина, полагает Межуев, заключается в нежелании обострять ситуацию до риска прямого вооружённого столкновения с Москвой.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с делегацией сенаторов США

© president.gov.ua

По мнению эксперта, США и их союзникам «удобно» использовать Украину как инструмент военного давления на Россию без предоставления ей каких-либо гарантий.

«Сегодняшняя Украина — это «легальное», если так можно выразиться, поле боя Запада против России. США и их союзникам невыгодно, чтобы оно исчезало. По этой причине киевский режим могут только подбадривать на продолжение войны с Россией», — говорит Межуев.

Владимир Оленченко также полагает, что у Киева нет шансов добиться согласия Запада взять на себя какие-либо обязательства в сфере безопасности. Кроме того, по словам эксперта, в настоящее время США и ЕС смещают фокус внимания с Украины в сторону внутренних проблем.

«Украинская тема для Запада уже теряет прежнюю актуальность, в том числе под давлением возросших внутренних проблем. Сейчас киевские капризы никому из влиятельных стран совершенно не интересны», — заключил Оленченко.