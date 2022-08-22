«Однобокая версия событий»: почему в Европе говорят об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО
- Монумент у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
- AFP
- © JOHN THYS
«НАТО никогда не представляло угрозу для России», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в ходе правительственного дня открытых дверей в воскресенье, 21 августа.
Также, по его словам, США и Североатлантический альянс в своё время положительно ответили на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о контроле над вооружениями. Следовательно, по мнению Шольца, причин для текущего обострения ситуации на Украине якобы не было.
Канцлер ФРГ упомянул переговоры с российским лидером. «По одному пункту я очень чётко сказал: вы знаете, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня», — приводит ТАСС слова политика.
В свою очередь, газета Die Welt, цитируя немецкого канцлера, пишет, что Шольц в ходе одного из разговоров до начала спецоперации якобы пообещал Путину, что Украина не вступит в альянс «в ближайшие 30 лет». Таким образом, отмечают журналисты издания, он отверг предположения, что страны НАТО не учли интересы России в сфере безопасности.
- Олаф Шольц
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Вопрос национальной безопасности
Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что расширение НАТО на восток и приближение его инфраструктуры к границам РФ представляет угрозу её безопасности. Этот вопрос он поднял ещё на Мюнхенской конференции в феврале 2007 года.
«НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор (об обычных вооружённых силах в Европе. — RT), никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора?» — подчёркивал президент.
После Мюнхенской речи произошло ещё три волны расширения Организации Североатлантического договора. В 2019 году Путин заявил: «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны».
На этом фоне с 2014-го альянс существенно нарастил своё присутствие в Восточной Европе и Прибалтике. Помимо размещения там на ротационной основе сил США и западноевропейских стран блок регулярно проводил у границ РФ учения и манёвры с неоднозначными сценариями.
Путин также последовательно обращал внимание на то, что альянс фактически обманом убедил российскую сторону в отсутствии намерений расширять зону своего влияния на восток. Президент напомнил об этом в декабре 2021 года, когда Москва попыталась инициировать диалог с Вашингтоном и НАТО по выработке юридических гарантий безопасности в Европе — на него в своём выступлении указывал Олаф Шольц.
«Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы», — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.
По его словам, Россия ясно дала понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо и что действия Москвы будут зависеть от необходимости обеспечения безопасности страны.
Что касается непосредственно диалога с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности в Европе, в начале февраля президент заявил, что принципиальные российские озабоченности «оказались проигнорированы».
«Мы не увидели адекватного учета трёх наших ключевых требований», — констатировал Путин.
В качестве ключевых требований российская сторона выделяла недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.
В апреле 2022-го глава российского МИД Сергей Лавров отметил: дискуссия по гарантиям безопасности в Европе показала, что США и Североатлантический альянс не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ.
«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и Соединёнными Штатами, потом я с Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, в контексте Россия — НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы безопасности никто из них не проявил», — сказал Лавров.
- Флаги Украины и НАТО
- AP
- © Olivier Matthys
«Рассчитаны на обывателя»
В контексте событий последних месяцев заявления о том, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для России — не что иное, как намеренное искажение действительности, считают аналитики.
«В Вашингтон и Брюссель были направлены предложения установить гарантии безопасности для НАТО и России, подписать соответствующие договорённости. Они не откликнулись. Поэтому все сообщения о том, что США и НАТО были готовы договариваться с Россией о контроле за вооружениями — ложь», — подчеркнул в беседе с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Аналогичным образом можно охарактеризовать утверждения о том, что Украина якобы не угрожала России и никто не собирался принимать её в НАТО, добавил эксперт.
«На саммите в Бухаресте в 2008 году была поставлена задача принять в альянс Грузию и Украину, и всё постепенно шло к этому. На каждом шагу западные политики рассказывали Украине, что вот-вот она будет принята в блок. Заявления Шольца рассчитаны на европейского обывателя, безграмотного и очень доверчивого, не обладающего критическим мышлением. Но ведь есть много людей, которые понимают, что происходит на самом деле», — подчеркнул аналитик.
По его словам, страны Запада вычищают из информационного поля альтернативные источники информации, чтобы можно было надлежащим образом изменить контекст всем известных событий.
Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, в своём заявлении Шольц намеренно использует обтекаемые формулировки и подменяет понятия.
«Есть некая расплывчатая позиция, адаптированная под аудиторию, перед которой он выступает. Отвергаются доводы и аргументы, которые идут вразрез с этой позицией. Это набор тенденциозных высказываний, в котором он как лидер и его страна предстают безупречными, а все остальные нарушают писаные и неписаные законы», — отметил он.
Любые разговоры с Берлином об обострении ситуации нужно начинать с напоминания о том, что, как и Франция, Германия была гарантом минских договорённостей, уверен Кошкин.
«Перед признанием независимости республик Донбасса, Владимир Путин ещё раз общался и с Шольцем и Макроном. Они никаких действий, сопряжённых с выполнением Минских соглашений, не совершили. Вот об этом Шольц предпочитает не говорить, а продолжает придумывать обвинения в адрес России», — пояснил эксперт.
При этом он считает, что ФРГ, как и другие страны ЕС, в рамках «трансатлантического единства» занимает обозначенную Вашингтоном позицию и выполняет его инструкции.
«Это предполагает огромные издержки для экономики Германии. Но всё списывают на Россию, чтобы избежать ответа. Шольц излагает однобокую версию событий, обвиняя РФ и игнорируя тот факт, что он как глава правительства страны — гаранта Минских соглашений, вообще-то несёт ответственность за эту роль», — заключил аналитик.
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