«Однобокая версия событий»: почему в Европе говорят об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО

Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Также, по его словам, в одной из бесед с Владимиром Путиным до начала спецоперации он заявил, что Украина не вступит в НАТО «в ближайшие 30 лет», а значит реальных причин для обострения ситуации не было. По словам аналитиков, подобные высказывания рассчитаны на европейского обывателя, не обладающего критическим мышлением. Эксперты отмечают, что западные политики, не готовые брать на себя ответственность за обострение геополитической ситуации, в очередной раз пытаются обвинить Москву во всех проблемах.

«НАТО никогда не представляло угрозу для России», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в ходе правительственного дня открытых дверей в воскресенье, 21 августа.

Также, по его словам, США и Североатлантический альянс в своё время положительно ответили на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о контроле над вооружениями. Следовательно, по мнению Шольца, причин для текущего обострения ситуации на Украине якобы не было.

Канцлер ФРГ упомянул переговоры с российским лидером. «По одному пункту я очень чётко сказал: вы знаете, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня», — приводит ТАСС слова политика.

В свою очередь, газета Die Welt, цитируя немецкого канцлера, пишет, что Шольц в ходе одного из разговоров до начала спецоперации якобы пообещал Путину, что Украина не вступит в альянс «в ближайшие 30 лет». Таким образом, отмечают журналисты издания, он отверг предположения, что страны НАТО не учли интересы России в сфере безопасности.

Олаф Шольц

Gettyimages.ru

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Вопрос национальной безопасности

Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что расширение НАТО на восток и приближение его инфраструктуры к границам РФ представляет угрозу её безопасности. Этот вопрос он поднял ещё на Мюнхенской конференции в феврале 2007 года.

«НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор (об обычных вооружённых силах в Европе. — RT), никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора?» — подчёркивал президент.

После Мюнхенской речи произошло ещё три волны расширения Организации Североатлантического договора. В 2019 году Путин заявил: «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны».

На этом фоне с 2014-го альянс существенно нарастил своё присутствие в Восточной Европе и Прибалтике. Помимо размещения там на ротационной основе сил США и западноевропейских стран блок регулярно проводил у границ РФ учения и манёвры с неоднозначными сценариями.

Путин также последовательно обращал внимание на то, что альянс фактически обманом убедил российскую сторону в отсутствии намерений расширять зону своего влияния на восток. Президент напомнил об этом в декабре 2021 года, когда Москва попыталась инициировать диалог с Вашингтоном и НАТО по выработке юридических гарантий безопасности в Европе — на него в своём выступлении указывал Олаф Шольц.

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«Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы», — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.

По его словам, Россия ясно дала понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо и что действия Москвы будут зависеть от необходимости обеспечения безопасности страны.

Что касается непосредственно диалога с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности в Европе, в начале февраля президент заявил, что принципиальные российские озабоченности «оказались проигнорированы».

«Мы не увидели адекватного учета трёх наших ключевых требований», — констатировал Путин.

В качестве ключевых требований российская сторона выделяла недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.

В апреле 2022-го глава российского МИД Сергей Лавров отметил: дискуссия по гарантиям безопасности в Европе показала, что США и Североатлантический альянс не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ.

«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и Соединёнными Штатами, потом я с Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, в контексте Россия — НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы безопасности никто из них не проявил», — сказал Лавров.

Флаги Украины и НАТО

AP

© Olivier Matthys

«Рассчитаны на обывателя»

В контексте событий последних месяцев заявления о том, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для России — не что иное, как намеренное искажение действительности, считают аналитики.

«В Вашингтон и Брюссель были направлены предложения установить гарантии безопасности для НАТО и России, подписать соответствующие договорённости. Они не откликнулись. Поэтому все сообщения о том, что США и НАТО были готовы договариваться с Россией о контроле за вооружениями — ложь», — подчеркнул в беседе с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Аналогичным образом можно охарактеризовать утверждения о том, что Украина якобы не угрожала России и никто не собирался принимать её в НАТО, добавил эксперт.

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«На саммите в Бухаресте в 2008 году была поставлена задача принять в альянс Грузию и Украину, и всё постепенно шло к этому. На каждом шагу западные политики рассказывали Украине, что вот-вот она будет принята в блок. Заявления Шольца рассчитаны на европейского обывателя, безграмотного и очень доверчивого, не обладающего критическим мышлением. Но ведь есть много людей, которые понимают, что происходит на самом деле», — подчеркнул аналитик.

По его словам, страны Запада вычищают из информационного поля альтернативные источники информации, чтобы можно было надлежащим образом изменить контекст всем известных событий.

Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, в своём заявлении Шольц намеренно использует обтекаемые формулировки и подменяет понятия.

«Есть некая расплывчатая позиция, адаптированная под аудиторию, перед которой он выступает. Отвергаются доводы и аргументы, которые идут вразрез с этой позицией. Это набор тенденциозных высказываний, в котором он как лидер и его страна предстают безупречными, а все остальные нарушают писаные и неписаные законы», — отметил он.

Любые разговоры с Берлином об обострении ситуации нужно начинать с напоминания о том, что, как и Франция, Германия была гарантом минских договорённостей, уверен Кошкин.

«Перед признанием независимости республик Донбасса, Владимир Путин ещё раз общался и с Шольцем и Макроном. Они никаких действий, сопряжённых с выполнением Минских соглашений, не совершили. Вот об этом Шольц предпочитает не говорить, а продолжает придумывать обвинения в адрес России», — пояснил эксперт.

При этом он считает, что ФРГ, как и другие страны ЕС, в рамках «трансатлантического единства» занимает обозначенную Вашингтоном позицию и выполняет его инструкции.

«Это предполагает огромные издержки для экономики Германии. Но всё списывают на Россию, чтобы избежать ответа. Шольц излагает однобокую версию событий, обвиняя РФ и игнорируя тот факт, что он как глава правительства страны — гаранта Минских соглашений, вообще-то несёт ответственность за эту роль», — заключил аналитик.