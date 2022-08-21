Шольц: НАТО не представляет угрозы для России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что альянс НАТО никогда не представлял угрозы для России.

«НАТО никогда не представляло угрозы для России», — приводит ТАСС слова Шольца в ходе Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера.

Как сообщает РБК со ссылкой на Die Welt, Шольц заявил, что перед российской специальной военной операцией он сказал президенту России Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.

Канцлер ФРГ не уточнил, когда именно состоялся данный разговор.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении СВО было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.