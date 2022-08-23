На Украине пообещали новый «очень мощный» документ о гарантиях безопасности

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «очень мощный» документ с рекомендациями о гарантиях безопасности, который может появиться в последних числах августа.

Он отметил, что этот вопрос крайне важен для Киева и он постоянно обсуждается на встречах украинской делегации со всеми партнёрами.

«Я рад, что наши партнёры проявляют заинтересованность... До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — цитирует Ермака агентство «УНИАН».

Политик отметил, что уже ознакомился с текстом документа и назвал его «очень мощным».

1 июля стало известно, что бывший генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультационную группу по Украине вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком.

В конце июня Шольц во время пресс-конференции рассмеялся после вопроса журналиста о гарантиях безопасности Украине со стороны «Большой семёрки».