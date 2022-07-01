Экс-генсек НАТО Расмуссен возглавил консультационную группу по Украине

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Бывший генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультационную группу по Украине вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Экс-генсек НАТО Расмуссен возглавил консультационную группу по Украине
  • AP

«Благодарю бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена за непосредственное участие в процессе, за согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Украины», — написал Зеленский в своём Telegram.

По мнению украинского президента, в группе должны быть «мощные эксперты с практическим опытом».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее отметил, что у Киева нет других вариантов, кроме как интегрироваться в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что вступление Украины в альянс никогда не было даже близко возможным.

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