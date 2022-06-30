Джонсон заявил, что членство Украины в НАТО никогда не было и «близко возможным»
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«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», — цитирует его РИА Новости.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País ранее заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.