Джонсон заявил, что членство Украины в НАТО никогда не было и «близко возможным»

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Вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News.
Джонсон заявил, что членство Украины в НАТО никогда не было и «близко возможным»
  • AP
  • © Paul White

«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País ранее заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.

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