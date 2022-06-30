Джонсон заявил, что членство Украины в НАТО никогда не было и «близко возможным»

Вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News.

«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País ранее заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.