Глава МИД Испании Альбарес: членство Украины в НАТО не рассматривается

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Перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País.

«Это никогда не обсуждалось за столом, и сейчас этого нет», — цитирует его ТАСС.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявил, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в НАТО.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.

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