Глава МИД Испании Альбарес: членство Украины в НАТО не рассматривается
«Это никогда не обсуждалось за столом, и сейчас этого нет», — цитирует его ТАСС.
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявил, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в НАТО.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.