Замглавы офиса Зеленского: Украина не будет предпринимать шаги для вступления в НАТО

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в НАТО.

Об этом сообщает Financial Times.

«Члены НАТО отвергли наши стремления (вступить в союз. — RT). Мы не будем делать что-либо ещё по данному вопросу», — заявил Жовква.

Кроме того, замглавы офиса украинского президента сообщил о том, что от стран НАТО ожидают исключения из стратегической концепции упоминаний о России, как о партнёре, а также более жёсткого влияния на Москву.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии. Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.