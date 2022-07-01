Секретарь СНБО Украины: у страны нет другого варианта, кроме интеграции в НАТО
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Данилова.
«Интеграция Украины в НАТО — это норма Конституции, другого варианта у нас нет», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным.
30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам мадридского саммита альянса призвал Россию вывести войска с Украины и остановить спецоперацию.