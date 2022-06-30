Столтенберг призвал Россию остановить спецоперацию на Украине и вывести войска

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса призвал Россию вывести войска с Украины и остановить спецоперацию.

«Сегодня мы решили поддерживать Украину, убедиться, что она останется независимым и суверенным европейским государством», — цитирует его ТАСС.

По словам генсека, Россия «должна вывести силы и прекратить конфликт».

29 июня Столтенберг заявил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне».

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что конечная цель спецоперации — это освобождение Донбасса, защита проживающего там населения и создание условий, гарантирующих безопасность России.