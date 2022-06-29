Столтенгберг призвал киевские власти «готовиться к долгой войне»
- AP
«Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Война должна закончиться за столом переговоров. Но очень важно, чтобы Украина могла получить соглашение на своих условиях», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.
Отвечая на прямой вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в НАТО, как Финляндия и Швеция, он повторил, что «дверь в НАТО остаётся открытой».
«Мы бьёмся за их ценности, но они также воюют за важные для НАТО ценности — суверенитет и территориальную целостность каждой страны, и потому это важно для нашей безопасности», — цитирует генсека НАТО ТАСС.
Украинский президент Владимир Зеленский в обращении к странам НАТО пожаловался на политику «открытых дверей» альянса, которая «напоминает старые турникеты киевского метро»: они открыты, но чтобы пройти через них, нужно заплатить.
Как сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».