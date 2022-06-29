Зеленский пожаловался на политику «открытых дверей» НАТО, сравнив её с турникетом в метро

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Украинский президент Владимир Зеленский в обращении к странам НАТО пожаловался на политику «открытых дверей» альянса, которая «напоминает старые турникеты киевского метро»: они открыты, но чтобы пройти через них, нужно заплатить.
Зеленский пожаловался на политику «открытых дверей» НАТО, сравнив её с турникетом в метро
  • globallookpress.com

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина ещё недостаточно заплатила?» — сказал украинский президент в обращении.

В марте Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

Как сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается.

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