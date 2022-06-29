Зеленский пожаловался на политику «открытых дверей» НАТО, сравнив её с турникетом в метро
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«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина ещё недостаточно заплатила?» — сказал украинский президент в обращении.
В марте Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.
Как сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается.