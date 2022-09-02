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В ФРГ восемь полицейских пострадали в ходе протестов против отправки оружия на Украину

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В немецком городе Кассель в ходе протестов против отправки вооружений на Украину пострадали восемь полицейских. Об этом сообщила местная полиция.

Около 240 протестующих собрались у предприятия оборонной промышленности Krauss-Maffei Wegmann, 40 из них сидели на дороге, блокируя движение транспорта, передаёт Der Spiegel.

Демонстранты начали бросать в полицейских различные предметы.

«Восемь полицейских получили лёгкие ранения», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что протестующие были сторонниками антимилитаристского альянса Rheinmetall entwaffnen и высказывались против поставок вооружений.

В марте в Праге около 500 человек приняли участие в митинге против оказания военной помощи Украине.

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