Заметки на полях: почему в США заявили о намерении провести проверку выделяемых Украине средств и вооружений

Украинские власти ведут учёт прибывающих в страну западных вооружений на бумаге, в связи с чем вряд ли могут достоверно определить, где оружие окажется впоследствии, заявил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл. Его офис намерен провести проверку систем учёта расходов, связанных с Украиной. При этом в Киеве требуют от союзников нарастить поставки военной помощи. Эксперты отмечают, что существующая система отчётности создаёт благоприятные условия для развития мошеннических схем вокруг поставляемых вооружений. Пентагон же на фоне растущих трат, скорее всего, будет вынужден отчитаться об эффективности использования средств, тем более что для американских законодателей этот вопрос имеет принципиальное значение в свете приближающихся выборов в конгресс.

Украинские должностные лица используют бумажные носители для фиксации получаемой из США военной помощи, поэтому они не всегда могут точно знать, где впоследствии окажется переданное Киеву оружие. Этот вопрос в разговоре с агентством Bloomberg поднял исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

«Это расписки от руки. Всё на бумаге», — сказал функционер.

По его словам, исходя из имеющегося опыта, у Пентагона есть понимание, что «с увеличением скорости расходования средств» возрастает вероятность мошенничества.

О'Доннелл подчеркнул, что в центре внимания его офиса находится «весь спектр мошенничества в сфере государственных контрактов»: сговор, отстранение сторон или лишение их права на участие, подача предложений с ненадлежащими расценками и некачественный документооборот.

«Неэффективное ведение документации пагубно сказалось на многих наших расследованиях касательно Афганистана и Ирака», — отметил чиновник.

На этом фоне он подчеркнул необходимость проведения проверки системы учёта оказываемой Украине помощи, особенно принимая во внимание колоссальные суммы, которые выделяются на эти цели. По словам О'Доннелла, Минобороны США уже санкционировало более 7,8 тыс. оборонных контрактов на общую сумму $2,2 млрд, и это не считая грядущего потока более дорогих соглашений, касающихся в том числе комплексов HIMARS. Отмечается, что надзорный орган намерен изучить использование всех допрасходов на Украину, утверждённых конгрессом США с прошлого года.

Поставка американского вооружения на Украину

© AP Photo/Efrem Lukatsky

И. о. генерального инспектора Пентагона также сообщил, что, помимо проверки непосредственно системы учёта трат на Украину, его офис намерен изучить соглашения США об обмене разведданными с союзниками по НАТО, эффективность обучения украинских военных и вероятность перенаправления боевого снаряжения на чёрный рынок. При этом чиновник отметил, что официальные лица Североатлантического альянса «по всей видимости, уверены, что были приняты достаточные меры безопасности для передачи вооружения».

«Насколько мы можем судить, прямо сейчас они (украинцы. — RT) в полной мере используют всё, что должно стрелять и взрываться. Однако... это необходимо проверить», — заявил О'Доннелл.

Миллиарды для Украины

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд. Как уточнил в тот же день замглавы Минобороны США по политическим вопросам Колин Каль, поставки начнутся в предстоящие месяцы и будут осуществляться в течение нескольких лет. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что оружие будет закупаться непосредственно у производителей, а не выделяться из запасов США.

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В новый пакет вошли передвижные зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS, 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм миномётные боеприпасы, противоартиллерийские радиолокационные системы, разведывательные беспилотники Puma, средства борьбы с дронами Vampire, ракетные системы с лазерным наведением, оборудование для разведывательных дронов ScanEagle и финансирование на подготовку военнослужащих.

Как подчеркнул Каль, после прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд ($12,9 млрд из них — за последние полгода).

При этом в Киеве постоянно требуют от союзников увеличения поставок, считая нынешние объёмы недостаточными. В частности, президент страны Владимир Зеленский 23 августа заявил, что Украине нужно больше реактивных систем залпового огня, бронетехники и крупнокалиберной артиллерии. По его словам, именно эти вооружения якобы помогут Киеву вернуть контроль над рядом территорий.

В опубликованном на следующий день интервью журналу L'Express Зеленский призвал страны Запада предоставить Украине более мощные системы ПВО. Он считает, что союзникам это обойдётся дешевле, чем выделять Киеву средства на «покрытие торгового дефицита».

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

Волнения в конгрессе

Стоит подчеркнуть, что значительные финансовые и оружейные вливания в Украину в последнее время всё больше тревожат американских законодателей. Как отмечала в начале июня газета Politico, они намерены получить от администрации детальную информацию о расходовании выделяемых Киеву средств. Пентагон ещё до всеобъемлющей помощи республике с трудом справлялся с требованиями конгресса по надзору за расходами. В связи с этим среди конгрессменов зреет обеспокоенность по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за всю предоставленную Киеву «помощь».

«Правительство США направляет украинскому народу миллиарды (долларов. — RT) в виде гуманитарной, экономической и военной помощи... и американцы ожидают строгого контроля со стороны конгресса и полной отчётности со стороны Министерства обороны», — приводит Politico слова сенатора Элизабет Уоррен.

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Тревогу по поводу отсутствия надзора за тратами в начале июля в Twitter высказала и конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц. По её словам, Байдену и Зеленскому надо «прекратить играть в политику», а конгресс должен взять ситуацию на Украине под контроль. Позднее, 11 июля, в интервью газете «Европейская правда» она пояснила, что американский парламент интересует, на что именно тратятся выделяемые Киеву средства.

«Для меня проблемой является то, куда тратят наши деньги... Мы даём вашей стране вооружения на миллиарды долларов, и мы не знаем, что с ними происходит», — подчеркнула Спартц.

Её коллега Майкл Уолц в комментарии газете The Washington Post 8 июля заявил, что Соединённые Штаты «юридически слепы» относительно того, насколько эффективно используется оружие и боеприпасы на Украине и не утекают ли они на чёрный рынок. Он также задался вопросом, не «оказывает ли Министерство обороны покровительство кому-либо» в Киеве.

В свою очередь, член палаты представителей Лорен Боберт и вовсе раскритиковала выделение Украине помощи. По её словам, американские граждане взамен получают лишь повышение налогов.

В конгрессе США

© AP Photo/Patrick Semansky

Тупик для Вашингтона

Эксперты отмечают, что опасения Пентагона по поводу «бумажной» отчётности Киева по оружейным поставкам небезосновательны.

«Это украинская специфика — экстраординарный уровень коррупции, которая стала визитной карточкой страны. Думаю, Украина для всех уже превратилась в бездонную дыру для дорогостоящего западного оружия и денег. Однако, не практикуя должную отчётность, Киеву очень легко «списывать» получаемые вооружения, чтобы зарабатывать на них на чёрном рынке», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, оружие, которое Запад поставляет Украине, уже можно приобрести на Ближнем Востоке и в Африке. В связи с этим США попали в патовую ситуацию, считает Блохин.

«С одной стороны, им нужно продолжать накачивать Украину вооружением, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение. С другой — украинская коррупция нивелирует все эти усилия, мешая достижению целей. Однако просто расходовать деньги на Украину без соответствующей отчётности Белому дому не позволит конгресс. Поэтому администрация Байдена сейчас находится в тупике», — заметил аналитик.

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По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, заявление Шона О'Доннелла о грядущем аудите трат на Украину стало следствием неоднократных требований конгрессменов провести проверку.

«Тут ещё имеет место и такой внутриполитический фактор, как приближающиеся промежуточные выборы в конгресс. Борьба за голоса избирателей становится всё жёстче. Республиканцы активно критикуют демократов, что те вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, тратят огромные ресурсы на Украину, не контролируя их судьбу и обделяя тем самым простых американцев», — пояснил он в разговоре с RT.

При этом он усомнился, что возможная проверка даст какие-нибудь внятные результаты, так как если логистику поставок ещё можно проследить до украинской границы, то после её пересечения «след теряется».

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв считает, что инициатива Соединённых Штатов по планируемой ревизии системы расходования предоставляемых Киеву средств напрямую связана с увеличением объёмов помощи.

«Суммы растут, поэтому у политиков и общественности появляется вопрос, как эти средства расходуются. Ведь это всё деньги налогоплательщиков. Одно дело выделить $100 млн, а другое дело — $10 млрд. Это уже несопоставимые величины и поэтому вызывают интерес, особенно перед выборами в конгресс. К тому же у Пентагона всегда хромала отчётность по военным поставкам третьим странам, поэтому сейчас там попытаются оправдаться перед законодателями и изыскать обоснования для своих трат», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Помимо этого, Пентагон сейчас пытается дать сигнал Киеву, чтобы тот был более осмотрителен в своих запросах и манипуляциях с оружием, считает Константин Блохин. По его словам, американской администрации важно, чтобы Украина придерживалась «эталонного образа борца за свободу», а не подрывала его сливом западной помощи на чёрный рынок.

«США хотели сделать из Украины этакий форпост Запада на границе с Россией, инструмент сдерживания, чтобы Украина стала некой моделью для подражания для других стран СНГ, которые надумали бы отдалиться от России. Но им это не удалось из-за неискоренимой жажды наживы со стороны Киева. Предприимчивость украинских политиков, которые даже военный конфликт смогли обернуть себе во благо, сыграла злую шутку с американским истеблишментом», — резюмировал Блохин.