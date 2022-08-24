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Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере $2,9 млрд

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Президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.
Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере $2,9 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Соединённые Штаты привержены поддержке народа Украины... В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 млрд в виде оружия и снаряжения», — указал он.

По словам Байдена, это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, радары и т. д.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует объявить о новой военной помощи украинской армии в размере $3 млрд.

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