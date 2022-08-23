AP: США планируют объявить о военной помощи на $3 млрд Киеву ко Дню независимости Украины

Администрация США планирует объявить о новой военной помощи украинской армии в размере $3 млрд , что позволит Киеву «воевать долгие годы», пишет Associated Press со ссылкой на официальных представителей Вашингтона.

Как ожидается, о новом пакете военной помощи будет объявлено 24 августа, когда Украина будет праздновать День своей независимости.

«Деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на поле боя в течение года или двух», — сообщили собеседники агентства.

По словам источников, в отличие от большинства предыдущих пакетов помощи, новое финансирование в основном направлено на то, чтобы помочь Киеву «укрепить свою оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут продолжаться боевые действия и тем длительнее будет «агония нацистского режима».