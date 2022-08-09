Forbes: ВСУ мешают пойти в контрнаступление нехватка личного состава и «бумажные» танковые бригады

ВСУ мешает провести обещанное контрнаступление то, что танковые бригады украинской армии очень слабы. Как пишет Forbes, похоже, главная причина, почему украинцы не сосредоточили на фронте танковые части, — это нехватка подготовленного личного состава. Кроме того, у украинской армии есть привычка — регистрировать на бумаге недоукомплектованные и даже практически несуществующие части и подразделения, поэтому не совсем ясно, сколько точно танковых бригад имеется в составе ВСУ.

Танковые бригады украинской армии очень слабы, и именно поэтому контрнаступление ВСУ на юге Украины пока не набрало необходимый темп. Как пишет Forbes, похоже, главная причина, почему украинцы не сосредоточили на фронте танковые части, — это личный состав, а не боевая техника. Кроме того, у украинской армии есть привычка регистрировать на бумаге недоукомплектованные и даже практически несуществующие части и подразделения и периодически превозносить их в средствах массовой информации. Поэтому не совсем ясно, сколько точно танковых бригад имеется в составе ВСУ: может, шесть, может, пять, а может, ещё меньше.

Как продолжает автор материала, наблюдателям приходится искать неопровержимые доказательства существования бригад в боевой обстановке и только потом делать вывод, что они настоящие. Такие оценки показали, что 1-я, 3-я, 4-я и 17-я танковые бригады определённо существуют. В отличие от них, 5-я и 14-я танковые бригады могут быть в основном фикцией.

5-я танковая бригада предположительно находится в резерве, имея на вооружении Т-72. Она составляла часть гарнизона, оборонявшего от возможной высадки российского морского десанта главный украинский порт на Чёрном море Одессу. Но высадка десанта не состоялась. Таким образом, 5-й танковой бригаде имеет смысл покинуть Одессу и присоединиться к боевым действиям вокруг реки Ингулец и Херсона.

Некоторые аналитики считают, что эта бригада дислоцируется вокруг Кривого Рога на безопасном расстоянии от украинской линии фронта на севере и на юге. А поскольку нет свидетельств того, что 5-я танковая бригада совершает марши и ведёт боевые действия, вполне возможно, что у неё серьезный некомплект личного состава и боевой техники, а может быть, она вообще существует главным образом на бумаге. То же самое можно сказать о резервной 14-й танковой бригаде с её Т-64. Возможно, эта часть тоже исчезла из украинского боевого состава.

Как заключает автор материала, очевидная неспособность Украины выставить более крупную танковую группировку вызвана не нехваткой боеготовых танков, а дефицитом обученного личного состава. К моменту начала конфликта в арсенале украинской армии было около 900 танков — в основном Т-64. Этого более чем достаточно для четырёх, пяти и даже шести танковых бригад, а также для танковых батальонов из состава пехотных бригад.

За пять месяцев боёв украинцы потеряли около 230 танков, но Киев получил около 300 новых танков от союзников. Конечно, многие танки наверняка получили повреждения и нуждаются в ремонте, но теоретически у Украины сейчас больше танков, чем до конфликта.

«Однако танк без подготовленного экипажа — это просто кусок железа и резины. С конца февраля, когда Россия начала свою специальную военную операцию, погибли тысячи, а то и десятки тысяч лучших украинских солдат. Найти замену их навыкам и опыту очень непросто», — заключает автор статьи.