Германия поставила Украине вооружение на сумму €686 млн в 2022 году

Правительство Германии одобрило поставки военных товаров на общую сумму почти €5,1 млрд в текущем году, Киев уже получил такой продукции примерно на €686 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад по экспорту вооружений, представленный Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Как говорится в материале, Украина стала важнейшим получателем немецкого оружия среди стран, которые не входят в НАТО и не являются партнёрами Североатлантического альянса.

Отмечается, что на долю Украины в текущем году приходится 56% экспорта военных товаров из ФРГ в такие страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия.