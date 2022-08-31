Германия поставила Украине вооружение на сумму €686 млн в 2022 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад по экспорту вооружений, представленный Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.
Как говорится в материале, Украина стала важнейшим получателем немецкого оружия среди стран, которые не входят в НАТО и не являются партнёрами Североатлантического альянса.
Отмечается, что на долю Украины в текущем году приходится 56% экспорта военных товаров из ФРГ в такие страны.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия.