Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 68-я, 66-я и 56-я бригады ВСУ потеряли свыше 600 человек личного состава, после чего 160 бойцов 66-й бригады отказались продолжать боевые действия. Из-за этого командование украинской группы «Донецк» было вынуждено передислоцировать оставшихся националистов в тыловые районы. Другие украинские формирования также несут значительные потери. В ведомстве сообщили, что после потери более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ оставшиеся бойцы дезертировали. Российские ВКС поразили семь пунктов управления, а также живую силу и военную технику Украины в 212 районах.

Потери 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ превысили 600 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после этого около 160 военнослужащих 66-й мехбригады отказались принимать участие в боевых действиях. Командование украинской группы «Донецк» вывело эти соединения с позиций из-за потери боеспособности.

ВКС России в районе Артёмовска ликвидировали более 50% националистов 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. После этого боевики дезертировали. Ударом высокоточного оружия по 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Константиновки уничтожены около 80 националистов и восемь единиц военной техники.

За сутки российская авиация поразила семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка около Курдюмовки в ДНР, 102-й бригады теробороны в районе Гуляйполя Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Украины в 212 районах.

Союзные силы уничтожили пять складов с боеприпасами и объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ. В Минобороны сообщили об уничтожении батареи РСЗО «Ураган» и взвода РСЗО «Смерч»; удалось подавить четыре взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30.

Российские средства ПВО сбили семь украинских БПЛА в районах населённых пунктов Чернянка, Белая Криница (Херсонская область), Никольское, Волноваха и Трудовое (ДНР), а также перехватили два украинских снаряда РСЗО.

Результаты СВО на 24.08

© Министерство обороны РФ

Обстановка в ДНР и ЛНР

Глава администрации посёлка Михайловка Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил в своём Telegram-канале член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Взрывное устройство было установлено под сиденьем автомобиля. В момент взрыва в машине была приёмная дочь погибшего — Сушко вёз её в детский сад. Девочка выжила.

За последние сутки Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил более чем о 40 фактах ведения огня боевиками ВСУ.

На Донецком направлении националисты использовали РСЗО HIMARS, «Ураган», артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиновском направлении использовалась 152-мм артиллерия. На Горловском — РСЗО «Ураган», «Град», артиллерия 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм.

Суммарно ВСУ выпустили 172 снаряда.

В СЦКК сообщают о пяти погибших и 14 раненых. 20 домов и девять гражданских объектов получили повреждения.

В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика», сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. Пострадавших нет.

Боевики ВСУ прикрываются мирными жителями

В Минобороны РФ отметили, что украинские радикалы продолжают прятаться в гражданских постройках.

«Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооружёнными формированиями гражданских объектов населённых пунктов в военных целях», — заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские солдаты на фоне здания

AFP

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Мизинцев, возглавляющий координационный штаб, сообщил, что подразделения ВСУ разместили РСЗО на территории школы в Харьковской области.

«Националисты обстреливают позиции Вооружённых сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», — заявил он.

Мизинцев сообщил о сходной ситуации в селе Великая Балка Одесской области. В селе Нерубайском в школе также были дислоцированы боевики националистических батальонов. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Ещё один опорный пункт с крупнокалиберными пулемётами оборудовали в школе на Школьной улице в Знобь-Новгородском Сумской области.

Генерал-полковник подчёркивает, что власти Украины намеренно не информировали об этом мирное население.