«Потери превысили 600 человек»: в Минобороны России сообщили об утрате боеспособности трёх бригад ВСУ
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Потери 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ превысили 600 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после этого около 160 военнослужащих 66-й мехбригады отказались принимать участие в боевых действиях. Командование украинской группы «Донецк» вывело эти соединения с позиций из-за потери боеспособности.
ВКС России в районе Артёмовска ликвидировали более 50% националистов 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. После этого боевики дезертировали. Ударом высокоточного оружия по 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Константиновки уничтожены около 80 националистов и восемь единиц военной техники.
За сутки российская авиация поразила семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка около Курдюмовки в ДНР, 102-й бригады теробороны в районе Гуляйполя Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Украины в 212 районах.
Союзные силы уничтожили пять складов с боеприпасами и объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ. В Минобороны сообщили об уничтожении батареи РСЗО «Ураган» и взвода РСЗО «Смерч»; удалось подавить четыре взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30.
Российские средства ПВО сбили семь украинских БПЛА в районах населённых пунктов Чернянка, Белая Криница (Херсонская область), Никольское, Волноваха и Трудовое (ДНР), а также перехватили два украинских снаряда РСЗО.
- Результаты СВО на 24.08
- © Министерство обороны РФ
Обстановка в ДНР и ЛНР
Глава администрации посёлка Михайловка Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил в своём Telegram-канале член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Взрывное устройство было установлено под сиденьем автомобиля. В момент взрыва в машине была приёмная дочь погибшего — Сушко вёз её в детский сад. Девочка выжила.
За последние сутки Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил более чем о 40 фактах ведения огня боевиками ВСУ.
На Донецком направлении националисты использовали РСЗО HIMARS, «Ураган», артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиновском направлении использовалась 152-мм артиллерия. На Горловском — РСЗО «Ураган», «Град», артиллерия 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм.
Суммарно ВСУ выпустили 172 снаряда.
В СЦКК сообщают о пяти погибших и 14 раненых. 20 домов и девять гражданских объектов получили повреждения.
В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика», сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. Пострадавших нет.
Боевики ВСУ прикрываются мирными жителями
В Минобороны РФ отметили, что украинские радикалы продолжают прятаться в гражданских постройках.
«Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооружёнными формированиями гражданских объектов населённых пунктов в военных целях», — заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
- Украинские солдаты на фоне здания
- AFP
- © ARIS MESSINIS
Мизинцев, возглавляющий координационный штаб, сообщил, что подразделения ВСУ разместили РСЗО на территории школы в Харьковской области.
«Националисты обстреливают позиции Вооружённых сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», — заявил он.
Мизинцев сообщил о сходной ситуации в селе Великая Балка Одесской области. В селе Нерубайском в школе также были дислоцированы боевики националистических батальонов. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Ещё один опорный пункт с крупнокалиберными пулемётами оборудовали в школе на Школьной улице в Знобь-Новгородском Сумской области.
Генерал-полковник подчёркивает, что власти Украины намеренно не информировали об этом мирное население.