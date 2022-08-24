Минобороны России заявило об уничтожении 600 военных ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что в ходе наступления на Донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины.

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — сказали в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС уничтожили более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.