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Минобороны России заявило об уничтожении 600 военных ВСУ на Донецком направлении

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В Минобороны России заявили, что в ходе наступления на Донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины.
Минобороны России заявило об уничтожении 600 военных ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — сказали в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС уничтожили более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

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