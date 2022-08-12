Более двух тысяч человек: МО РФ сообщило о потерях ВСУ при наступлении союзных сил в Соледаре

Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в ходе наступательных действий союзных сил в районе Соледара превысили 2 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ. При этом 56-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась 70% личного состава, а её 23-й батальон самовольно оставил боевые позиции. Наряду с этим ВКС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.

Результатом наступательных действий союзных сил в районе Соледара стали потери 14-й механизированной бригады ВСУ, превысившие 2 тыс. человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, остатки бригады были выведены в тыловые районы.

«В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности. Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — добавил он.

К тому же при высокоточном ударе ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области уничтожены до 100 боевиков и девять единиц военной техники. В то же время потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады превысили 50% в результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям в районе Марьинки (ДНР).

Кроме того, неподалёку от Зайцева был поражён опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, в результате чего уничтожены до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады и 103-й бригады территориальной обороны, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах. Также были уничтожены склад горючего для украинской военной техники вблизи Курахова, шесть складов боеприпасов в Николаевской, Харьковской областях и в ДНР.

«В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США», — добавил Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы были поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30, а также подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

В свою очередь, российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

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Обстрелы ЗАЭС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС, обвинил киевский режим и Запад в попытке «устроить новый Чернобыль».

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев добавил, что в разговоры о якобы причастности России к атакам на ЗАЭС не верят даже в ООН.

«Говорят, что чисто случайно получается. Типа, не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — заключил он.

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Россия давно настаивала на визите главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая подвергается обстрелам со стороны украинских военных, сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью RT France.

По его словам, проблема заключается не в России, как утверждают в ряде западных столиц, а в позиции киевского режима, который продолжает обстрелы и требует, чтобы инспекторы ехали туда через территорию Украины: «Как это на практике организовать, никто даже не объясняет».

«Мы ожидаем, что МАГАТЭ отправит свою оценочную миссию на ЗАЭС. Именно это даст возможность получить объективную картину и понять, какова реальная ситуация там, кто виноват в том, что там происходит, и что необходимо для того, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал Чижов.

Позицию Киева о якобы причастности российской стороны к атакам на ЗАЭС никто не поддержал во время прошедшего заседания Совета Безопасности ООН, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинениях в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — сказал Полянский.

Он также выразил надежду на то, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС всё-таки состоится в самое ближайшее время.

Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре

РИА Новости

При этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ несут ответственность за обстрел территории Запорожской АЭС. Он также отметил, что 11 августа один из снарядов упал в 10 м от хранилища отработавшего ядерного топлива.

По его словам, на данный момент уровень радиационного фона на объекте не превышает нормы. Рогов допустил, что АЭС может ждать консервация в случае продолжения обстрелов со стороны украинских военных.

«Скоро (украинские власти. — RT) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что за возможные трагические последствия обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ ответственность понесут Джо Байден и Владимир Зеленский, а также лидеры стран Европы.