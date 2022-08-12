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Минобороны России показало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации

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Минобороны России показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

Отмечается, что вылеты осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях.

В сообщении говорится, что для уничтожения авиационной техники ВСУ экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

В июле Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе спецоперации на Украине.

Экипажи штурмовиков уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. После боевых вылетов были выполнены обслуживание самолётов и подготовка авиационной техники.

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