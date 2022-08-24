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ВКС России уничтожили более 50% военных 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские ВКС уничтожили более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.
ВКС России уничтожили более 50% военных 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ
  • РИА Новости

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артёмовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении», — говорится в Telegram ведомства.

Ранее в Минобороны России отметили, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ в ходе наступательных действий союзных сил в районе Соледара превысили 2 тыс. человек.

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