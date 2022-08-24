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Рогов подтвердил, что погибший при подрыве машины глава Михайловки был вместе с дочерью

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о том, что глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью.
Рогов подтвердил, что погибший при подрыве машины глава Михайловки был вместе с дочерью
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, об этом Рогов написал в своём Telegram.

«В момент взрыва в машине главы администрации Михайловки (Запорожская область) была приёмная дочь погибшего. Иван Сушко вёз её в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений», — указал он.

Ранее источник RT сообщил, что Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью. По словам собеседника канала, взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений.

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