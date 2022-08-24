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Источник: погибший при подрыве машины глава Михайловки в момент взрыва был вместе с дочерью

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Глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью.

Об этом RT рассказал источник, близкий к расследованию теракта. По его словам, взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений.

«Это мог сделать кто угодно. Эти нацисты украинские оказались способны на такое», — также рассказала корреспонденту RT Алексею Репину гражданская супруга погибшего.

Вместе с этим она отметила, что угроз лично им не поступало, но накануне в их доме пытались выбить стёкла — злоумышленника поймали. До взрыва машина была без присмотра около 40 минут.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации населённого пункта Михайловка в Запорожской области.

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