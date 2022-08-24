Источник: погибший при подрыве машины глава Михайловки в момент взрыва был вместе с дочерью
Об этом RT рассказал источник, близкий к расследованию теракта. По его словам, взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений.
«Это мог сделать кто угодно. Эти нацисты украинские оказались способны на такое», — также рассказала корреспонденту RT Алексею Репину гражданская супруга погибшего.
Вместе с этим она отметила, что угроз лично им не поступало, но накануне в их доме пытались выбить стёкла — злоумышленника поймали. До взрыва машина была без присмотра около 40 минут.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства главы администрации населённого пункта Михайловка в Запорожской области.