Истребители для Киева: почему США не торопятся передавать Украине боевые самолёты

Соединённые Штаты рассматривают возможность поставок Украине истребителей, но окончательное решение пока не принято. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль. По его словам, сейчас Вашингтон нацелен на передачу того оружия, которое позволит ВСУ удерживать занимаемые позиции. Тем не менее в ближайшее время США всё же могут пойти на то, чтобы поставить штурмовики А-10 Thunderbolt II. В Киеве негативно отнеслись к таким планам и заявили о желании перевооружиться на более совершенный F-16. Однако, по мнению экспертов, американцы не хотят рисковать, осознавая, что Воздушным силам Украины не удастся в сжатые сроки освоить современную авиатехнику.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил журналистам во время пресс-брифинга, что Пентагон рассматривает возможность передачи Киеву истребителей. Впрочем, как уточнил чиновник, окончательного решения по этому вопросу нет.

«Однако могу сказать, что вопрос (о передаче. — RT) истребителей остаётся на столе переговоров, просто по нему ещё не было принято никаких окончательных решений», — сказал Каль.

По его словам, Соединённые Штаты сейчас стремятся поставлять Киеву те системы вооружения, «которые Украина сможет поддерживать самостоятельно» и использовать для удержания позиций.

Вместе с тем Каль отметил, что в случае положительного решения процесс передачи боевых самолётов Киеву растянется на годы.

«Что касается будущих истребителей, четвёртого, скажем, поколения, то, даже если бы мы приняли решение об их передаче сейчас, на поставку потребовались бы годы», — сообщил замминистра обороны США.

Между тем украинское руководство рассчитывает, что в перспективе сможет радикально обновить свои воздушные силы за счёт американской помощи в виде поставок боевых самолётов.

«Я уверен, что настанет день, когда мы сможем сказать, что Воздушные силы Вооружённых сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из наиболее современных и технологичных», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 7 августа перед украинскими лётчиками.

«Пока не дали ни одного»

Как пояснил в комментарии RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, в Пентагоне трезво оценивают перспективы поставок современных боевых самолётов Воздушным силам Украины. По мнению эксперта, в Минобороны США осознают, что обучение украинских лётчиков, подготовка инженерно-технического персонала и инфраструктуры техобслуживания займёт несколько лет.

«Как показывает практика, перевооружение на новый тип авиатехники занимает достаточно длительное время, даже в условиях, когда не ведётся никаких боевых действий. В случае же Украины переход ВВС на эксплуатацию западных самолётов — это практически невозможный процесс», — считает Пантелеев.

По мнению эксперта, самая главная проблема Воздушных сил Украины — острый дефицит лётных кадров. На выправление этой ситуации требуются годы методичной подготовки офицеров либо вербовка наёмников, говорит Пантелеев.

Схожую точку зрения в беседе с RT высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, США будет трудно создать на Украине боеспособную авиагруппировку.

«Боевая авиация — это не только знакомые с матчастью кадры. Это длительное изучение тактики применения того или иного типа авиатехники, это дорогостоящая и сложная инфраструктура обслуживания. Конечно, все эти мероприятия можно ускорить, но тогда необходимо закладывать большие потери, причём не только в бою, а просто из-за ошибок в эксплуатации», — пояснил Шурыгин.

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Стоит отметить, что тема передачи Киеву боевых самолётов, в том числе F-16, в США и на Украине обсуждалась ещё до российской спецоперации. Например, в сентябре 2019 года большой резонанс вызвало заявление командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Ли Харригяна о необходимости поставить Украине американскую авиатехнику. Своё мнение военачальник обосновал важностью повышения оперативной совместимости ВВС США и Украины.

«Что даёт американский самолёт? Потенциал для операционной совместимости с США», — подчеркнул тогда Харригян.

Однако никаких реальных подвижек по этому вопросу не произошло.

В 2020 году командование Воздушных сил Украины разработало план развития авиации до 2035 года. Согласно документу, за этот период Киев должен вывести из эксплуатации все стоящие сейчас на вооружении советские самолёты, заменив их на один тип многоцелевой боевой платформы поколения 4++ иностранного производства.

В частности, командование Воздушных сил Украины намеревалось остановить свой выбор на американском F-16 Block 70/72 либо на шведском истребителе Saab JAS-39E/F Gripen или другом западном самолёте. Ориентировочную потребность в новом типе боевой платформы ведомство оценило в 72—108 единиц. На эти цели, как подсчитали военные, необходимо 200 млрд гривен.

МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами ПВО

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Согласно этим планам, к 2035 году парк Воздушных сил Украины должен был включать не менее четырёх бригад, оснащённых унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4++.

После начала спецоперации Киев не сообщал о корректировке плана развития воздушных сил. Однако украинские власти стали намного настойчивее призывать Запад поставить Киеву современную боевую авиатехнику.

«У вас тысячи боевых самолётов! Но нам пока не дали ни одного», — возмущался Зеленский, выступая 24 марта в режиме видеоконференции на саммите НАТО.

По данным Пентагона и западных СМИ, после начала спецоперации Украине было передано лишь некоторое количество самолётов советского производства, а также запчасти к ним. Эти поставки осуществлялись из натовских стран, которые ранее входили в состав Организации Варшавского договора.

Сами американцы поставили Киеву противорадиолокационные ракеты воздушного базирования HARM, адаптировав их под применение с советских самолётов.

В ближайшее время США могут принять решение по поставке штурмовиков А-10 Thunderbolt II. Ранее о такой возможности заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендал, выступая на форуме по безопасности в Колорадо. Сейчас украинские пилоты обучаются управлению этим самолётом на тренажёрах.

Однако на официальном уровне Киев отказывается от штурмовиков и продолжает настаивать на передаче Украине именно F-16.

«Нежелание Киева принимать Thunderbolt можно объяснить тем, что он значительно хуже F-16. Это достаточно старый, тихоходный самолёт. Он очень уязвим для наших ПВО, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и авиации, но другого американцы пока не предлагают», — отметил Шурыгин.

Стоит отметить, что в новом, рекордном по объёму пакете военной помощи США, утверждённом 24 августа, не заложены расходы на поставку самолётов для киевского режима.

«Потребуются миллиарды»

Как полагают эксперты, режим Зеленского вынужден просить помощи у союзников, так как Украина не имеет возможности самостоятельно выпускать самолёты оперативно-тактической авиации и восстанавливать повреждённые образцы.

В советский период на территории УССР располагалась мощная группировка ВВС, но при этом в республике не было авиастроительных заводов. После распада СССР Украина попала в сильную зависимость от России по поставкам качественных комплектующих для поддержания боеготовности своей авиации.

Пара боевых самолётов ВС Украины

© Генеральный штаб ВСУ

Ситуация для Воздушных сил Украины значительно ухудшилась из-за разрыва военно-технических отношений с РФ в 2014—2015 годах. В результате оборонный комплекс Украины с огромным трудом проводил ремонт и частичную модернизацию самолётов советского производства.

До начала спецоперации в боевом составе Воздушных сил Украины насчитывалось порядка 70 истребителей МиГ-29 и Су-27, 30 штурмовиков Су-25, 15 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и около десяти разведчиков Су-24МР. Такие данные приводятся в отчёте The Military Balance 2021 расположенного в Великобритании Международного института стратегических исследований (IISS).

По информации Минобороны РФ, в ходе спецоперации уничтожено более 270 украинских самолётов. Однако военное ведомство приводит только совокупное число потерь авиатехники, не указывая количество ликвидированных истребителей и других типов именно боевых машин.

Как считает Владислав Шурыгин, по существу, боевой авиации у Киева сейчас нет. В составе Воздушных сил Украины осталось совсем небольшое количество уцелевших самолётов, пояснил эксперт.

«Естественно, киевский режим хотел бы изменить ситуацию, получив F-16. Но если США отдадут Киеву его старые модификации, то влияния на реальный ход боевых действий они не окажут», — отметил Шурыгин.

В свою очередь, Олег Пантелеев допускает, что США могут принять положительное решение по поставке Киеву F-16 или иных самолётов. Однако эксперт сомневается, что вместе с авиатехникой Пентагон передаст украинцам широкую номенклатуру современного вооружения.

«Эффект от самолётов без большого количества высокоточных и дальнобойных средств поражения будет минимальный. Только такое оружие гипотетически позволяет его носителю не входить в зону ПВО. В любом случае на перевооружение ВВС Украины потребуются миллиарды, и я не думаю, что по итогу Киев получит авиацию, которая сможет что-то реально противопоставить союзным войскам», — резюмировал Пантелеев.