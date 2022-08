Ставка на Залужного: как на Западе создают положительный образ главы ВСУ и прочат ему президентское кресло

Владимир Зеленский не в восторге от слухов, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может «въехать в президентский дворец», пишут немецкие СМИ. При этом отмечается, что Залужный может стать «преемником» Зеленского. Ранее украинская пресса сообщила, что в офисе президента намерены сместить Залужного с должности главнокомандующего ВС и предложить ему пост министра обороны. Однако позже Зеленский опроверг такие сообщения. По мнению экспертов, Запад через СМИ намекает Зеленскому, что его потенциал исчерпан, и теперь всерьёз рассматривает Залужного на замену.

Президент Украины Владимир Зеленский не в восторге от слухов, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может занять его место на посту главы страны. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

«Действующего главу государства Зеленского не очень радуют слухи о том, что однажды он (Залужный. — RT) может въехать в президентский дворец», — говорится в материале под названием «Валерий могучий».

При этом отмечается, что Залужный может стать «преемником» Зеленского после окончания боевых действий на Украине, поскольку якобы «подарил надежду» этой стране.

«Теперь Залужный стал героем не только для солдат, но и для большой части населения. Наблюдатели даже считают, что после войны популярный генерал мог бы стать преемником нынешнего главы государства Владимира Зеленского», — пишет издание.

Как сообщает Bild, Залужного «считают патриотом» и называют опытным боевым офицером.

«Он доказал наличие у него лидерских качеств и военной смекалки, — отмечается в статье. — Ведь во многом благодаря именно генералу-герою Залужному Украина устояла и страна не была… разгромлена».

Ранее, 12 августа, и польское издание Wyborcza опубликовало материал о действующем главе ВСУ Украины, описывая его достоинства.

«Если бы Микеланджело должен был выточить (фигуру. — RT) генерала Залужного, основываясь на постах в интернете, то у него бы получилась смесь Давида и Моисея», — пишет газета.

При этом украинские СМИ сообщали, что Зеленский намерен сместить Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками и предложить ему пост министра обороны. Однако позже президент Украины опроверг такие сообщения, отвечая на вопрос журналиста, как он может прокомментировать такую информацию и как оценивает работу Залужного.

«Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Мы работаем одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям, вы все эти фамилии знаете. Это и Залужный, и Ковальчук, и Сырский, — отметил он. — Я не хочу всех называть, я думаю, что все наши люди знают этих наших героев. Эта команда есть, она работает. Самая главная оценка — мы держимся, значит, оценка высокая. Когда мы победим, будет наивысшая оценка».

На прошлой неделе в Telegram-каналах распространялась информация со ссылкой на источники, что в офисе президента Украины пытались найти кандидатов на место главнокомандующего ВСУ, а СБУ следила за Залужным. Но посол США на Украине Бриджит Бринк якобы запретила любые действия против главы вооружённых сил.

Внутренние противоречия

Напомним, между Зеленским и Залужным ранее возникали разногласия. В частности, из-за нашумевшего приказа главы ВСУ о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата. Президент Украины утверждал, что этот июльский приказ не был с ним согласован.

«Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, главнокомандующему вооружёнными силами доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки Верховного главнокомандующего — одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений», — заявил тогда Зеленский.

По информации украинских СМИ, заседание, проведение которого анонсировал президент Украины, состоялось 6 июля. На нём Зеленский заслушал доклад Залужного, касающийся нашумевшего приказа, и поручил приказ отменить.

После этого главнокомандующий сообщил, что аннулировал действие этого документа и отправил его на доработку. Как пояснил Залужный, после публикации приказа стали наблюдаться многочисленные манипуляции, разночтения и незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации ВСУ и военно-политического руководства Украины.

Позже в западных СМИ начали критиковать Зеленского, была опубликована целая череда таких материалов. В частности, немецкая газета Die Welt, американский сайт The Grayzone, издание The New York Times, телеканал Sky News Australia и американский журнал National Review обвинили украинского президента в нежелании сотрудничать, коррупции на Украине, истощении ВСУ, их мобилизации за счёт осуждённых за тяжкие преступления, а также «всех тех ужасах», происходящих при Зеленском с этническими русскими.

В частности, автор NYT Томас Фридман сообщил, что в кулуарах американского политического истеблишмента «беспокойства по поводу руководства Украины гораздо больше, чем они об этом говорят». По словам журналиста, Белый дом и Зеленский «питают друг к другу глубокое недоверие — гораздо более глубокое, чем сообщается».

Американский журнал National Review опубликовал статью под названием «Почему Белый дом сейчас тайно сетует на Зеленского?». В ней излагается один из возможных, по мнению издания, сценариев развития событий, связанный с позициями Зеленского. Так, не исключается, что администрация Байдена готовится к тому, чтобы «бросить его на произвол судьбы» или сделать «козлом отпущения», поскольку предвидит, что противостояние Украины и России «будет разворачиваться в негативном ключе».

«Они готовят почву, чтобы потом заявить: «Мы сделали всё возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком некомпетентными, коррумпированными и слишком погрязли во внутренних распрях», — пишет издание.

«Создать военное государство»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, судя по сообщениям СМИ и данным источников, Запад намекает Зеленскому, что его потенциал исчерпан, и теперь всерьёз рассматривает Залужного на замену действующему президенту.

«Западникам нужен ещё более ярый и практичный радикал, который может превратить Украину в большую казарму. А Зеленскому фактически говорят, но вот так иносказательно, что свою роль он уже сыграл и может уходить. На Западе теперь, по всей видимости, делают ставку на Залужного. Там надеются, что он сможет как-то подбодрить партию войны в виде большой части радикального и антироссийского политического истеблишмента», — заявил эксперт в беседе с RT.

По словам Оленченко, публикации в Bild и польской газете направлены на то, чтобы поддержать и усилить авторитет Залужного и тем самым дать ему возможность «постепенно вытеснить группировку Зеленского».

«Переход Залужного на пост президента будет означать полную милитаризацию Украины. Он больше военный, чем политик, и, наверное, Запад рассчитывает, что им легче будет управлять. Они считают, что он будет больше уделять внимания именно военной составляющей в деятельности Украины. Всё остальное, включая экономику и социальную сферу, западников, видимо, не интересует. Запад хотел бы создать военное государство под предводительством Залужного», — отметил аналитик.

Однако говорить об этом Зеленскому и его соратникам в лоб означало бы «посеять междоусобную вражду», которая и без того уже наблюдается на Украине, полагает Оленченко.

«Поэтому как инструмент решили использовать СМИ, которые способны создать положительный образ Залужного и даже слащаво сравнить его с Давидом и Моисеем, на что, впрочем, нет никаких объективных оснований», — сказал эксперт.

В свою очередь, как отметил политолог Александр Дудчак, у Залужного есть связи с Пентагоном и высокий уровень лояльности по отношению к американским властям, а потому именно его кандидатуру на Западе рассматривают на место президента Украины.

«По их мнению, Залужный на фоне Зеленского больше похож на военного героя. Президент же Украины теперь точно не будет действовать без разрешения и пытаться подвинуть Залужного. Зеленский за счёт истории с нашумевшим приказом пытался продемонстрировать, что он — гениальный стратег. Но вся эта история вызывает ещё большие противоречия. При этом разговоры о том, что рокировка случится якобы после завершения боевых действий, — просто для отвода глаз», — отметил аналитик в комментарии RT.

По мнению Дудчака, Запад может распорядиться и сделать перестановку намного раньше.