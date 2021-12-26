Главком ВСУ Залужный объяснил постановку украинских женщин на воинский учёт

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Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские женщины на военные сборы будут уходить по желанию, их воинский учёт планируется вести онлайн.
Главком ВСУ Залужный объяснил постановку украинских женщин на воинский учёт
  • Legion-Media

«Речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учёт, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур», — цитирует его РИА Новости.

Власти планируют ввести «переходную норму», которая касается сборов военнообязанных, добавил он.

«На обучение женщины будут уходить исключительно по желанию», — сказал Залужный.

Он добавил, что никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.

«Единственное — Вооружённые силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства», — отметил главком.

Как напоминает агентство, ранее вступил в силу приказ Минобороны Украины, утвердивший перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учёт.

Ранее сообщалось, что на Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учёт.

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