Сотни тысяч украинских женщин поставят на военный учёт

На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учёт, сообщило информационное агентство Минобороны страны АрмiяInform.

«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 №313, которым утверждён перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учёт и находиться на нём», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в списке содержится 35 профессиональных направлений.

Уточняется, что речь идёт о сотнях тысяч женщин Украины.

Ранее украинские военнослужащие провели в Донбассе стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.