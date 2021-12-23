Сотни тысяч украинских женщин поставят на военный учёт
- AP
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«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 №313, которым утверждён перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учёт и находиться на нём», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в списке содержится 35 профессиональных направлений.
Уточняется, что речь идёт о сотнях тысяч женщин Украины.
Ранее украинские военнослужащие провели в Донбассе стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.