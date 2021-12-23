Сотни тысяч украинских женщин поставят на военный учёт

Короткая ссылка
На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учёт, сообщило информационное агентство Минобороны страны АрмiяInform.
Сотни тысяч украинских женщин поставят на военный учёт
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 №313, которым утверждён перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учёт и находиться на нём», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в списке содержится 35 профессиональных направлений.

Уточняется, что речь идёт о сотнях тысяч женщин Украины.

Ранее украинские военнослужащие провели в Донбассе стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить