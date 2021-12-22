Украинские военные провели в Донбассе стрельбы из Javelin

Украинские военнослужащие провели в Донбассе стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

Как сообщает УНИАН, стрельбы прошли на полигоне в Донецкой области.

«Javelin впервые применили в Донбассе: стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга заявила, что Соединённые Штаты продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.