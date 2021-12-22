Украинские военные провели в Донбассе стрельбы из Javelin
- Reuters
Как сообщает УНИАН, стрельбы прошли на полигоне в Донецкой области.
«Javelin впервые применили в Донбассе: стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга заявила, что Соединённые Штаты продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.